Ukrajinské železnice sa dohodli na odklade dlhu za vyše 890 mil. USD

Kyjev 23. decembra (TASR) - Ukrajinské štátne železnice sa dohodli na odklade splátok eurobondov v hodnote vyše 890 miliónov USD. Povedal to v piatok podpredseda ukrajinskej vlády Oleksandr Kubrakov. Je to ďalší krok v rámci úsilia ukrajinskej vlády ušetriť peniaze v situácii, keď ekonomiku štátu a financie ničí vojnový konflikt s Ruskom. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ukrzaliznycja dokončila rokovania s držiteľmi dlhopisov o reštrukturalizácii dlhopisov v hodnote 895 miliónov USD (841,72 milióna eur)," uviedol Kubrakov s tým, že platby boli odložené o dva roky. Ako dodal, rozhodnutie "pomôže zabezpečiť stabilnú prepravu cestujúcich aj tovarov".



Železničná spoločnosť, ktorá patrí ku kľúčovým firmám na pracovnom trhu aj pre celkovú ukrajinskú ekonomiku, si zabezpečila odklad splátok dlhopisov denominovaných v dolároch v objeme 594,9 milióna USD splatných v júli 2024 a dlhopisov v objeme 300 miliónov USD so splatnosťou v júli 2026.



Ukrajinskej vláde sa podarilo docieliť reštrukturalizáciu jej eurobondov v lete tohto roka. Pre Kyjev to znamená, že v najbližších dvoch rokoch ušetrí takmer 6 miliárd USD. V dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu totiž Kyjev predpokladá, že ukrajinská ekonomika klesne zhruba o 30 %.



(1 EUR = 1,0633 USD)