Ukrajinskí farmári budú čeliť plným silám, aj keď bude úroda menšia

Kyjev 26. apríla (TASR) - Farmári na Ukrajine sa aj počas vojny snažia pokračovať v prácach na poli. Hrozí im tak, že čoskoro budú riešiť nový problém: kde uskladniť ďalšiu úrodu.



Invázia Ruska na Ukrajinu sa začala v období, keď vrcholil export kukurice z krajiny. Zatvorenie prístavov v Čiernom mori tak spôsobilo, že veľké množstvo zrnín uviazlo na farmách. A hoci sa niektoré plodiny stále prepravujú po železnici a po cestách, na zníženie súčasného prebytku plodín by bolo potrebných najmenej 10 mesiacov, uviedla v poznámke analytička spoločnosti UkrAgroConsult Maryna Marynyčová.



K prekážkam sa pridala aj skutočnosť, že až 5 % obilných dopravníkov bolo poškodených v dôsledku vojny a k ďalším 15 % sa nedá dostať, odhaduje UkrAgroConsult. To môže spôsobiť, že farmárom bude do jesene chýbať skladovací priestor, aj keď sa očakáva, že úroda bude v porovnaní s minulým rokom nižšia približne o polovicu.



Ukrajina by mala mať dostatok miesta pre prvé zozbierané plodiny, ako je pšenica, zatiaľ čo pri ostatných, ktoré sa zbierajú neskôr ako kukurica, by mohla čeliť nedostatku skladovacích kapacít, ak sa neobnoví obchod so zahraničím.



Medzinárodná rada pre obilniny odhaduje, že zásoby obilia na Ukrajine pred ďalšou úrodou budú štvornásobne prevyšovať normálnu úroveň.



"Ak bude blokáda Čierneho mora ruskými vojnovými loďami pokračovať až do septembra, môže to byť vážna prekážka pre ďalší rozvoj poľnohospodárskeho sektora," povedala analytička Marynyčová. "Je dosť pravdepodobné, že niektorí farmári budú musieť nechať kukuricu na poliach až do budúcej jari, čo určite ovplyvní kvalitu a cenu zrna," dodala.



TASR správu prevzala z agentúry Bloomberg.