Ukrajinskí pracovníci v detvianskej PPS Group tvoria stabilnú komunitu

Detva 14. marca (TASR) – Ukrajinskí pracovníci v detvianskej PPS Group tvoria dlhodobo stabilnú a rastúcu komunitu, bez ohľadu na aktuálnu situáciu v ich krajine. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Martin Domiter.



Pripomenul, že personálne oddelenie spoločnosti roky zdokonaľuje prepracovaný integračný program ukrajinských pracovníkov, ktorý zahŕňa okrem vzdelania, odbornej spôsobilosti aj ubytovanie. Podľa neho následky krízy na Ukrajine majú silný dosah priečne všetkými priemyslami. „Či už je to v podobe zvýšených nákladov na pohonné látky alebo raketový nárast komodít na výrobu ocele. Keď vezmeme aj enormný nárast energií, tak ekonomický dosah na rentabilitu výroby je obrovský,“ spomenul. „Ak sa nám nepodarí nájsť riešenie u zákazníka, budeme nútení pristúpiť k opatreniam na udržanie rentabilnej výroby,“ zdôraznil.



Ako dodal, akýkoľvek pohyb komodít na trhu spoločnosti vstupuje do cenotvorby „Samozrejme, aj smerom dole,“ ukončil Domiter.