< sekcia Ekonomika
Ukrajinskí utečenci podporili holandskú ekonomiku sumou 3,5 mld. eur
Podľa pravidiel osobitnej ochrany, ktoré platia v celej EÚ po ruskej invázii v roku 2022, môžu Ukrajinci žiť a pracovať v členských krajinách Únie bez víz alebo pracovného povolenia.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 16. októbra (TASR) - Utečenci z Ukrajiny žijúci v Holandsku prispeli v roku 2024 na rast ekonomiky sumou 3,5 miliardy eur. Toto číslo sa pravdepodobne v nasledujúcich dvoch rokoch zvýši na päť miliárd eur, ak zostanú v krajine, ukázal nový výskum, na ktorý vo štvrtok upozornil informačný portál DutchNews.nl, informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Podľa zistení nezávislého inštitútu SEO Economic Research, ktorý je pridružený k Amsterdamskej univerzite, dve tretiny dospelých Ukrajincov, ktorí po spustení ruskej agresie našli útočisku v Holandsku, mali pracovný vzťah. To predstavuje okolo 50.000 pracovníkov, ktorí prispievajú štátu na dani z príjmu sumou 280 miliónov eur a na DPH 85 miliónmi eur.
Podľa pravidiel osobitnej ochrany, ktoré platia v celej EÚ po ruskej invázii v roku 2022, môžu Ukrajinci žiť a pracovať v členských krajinách Únie bez víz alebo pracovného povolenia.
Utečenci z iných krajín žiadajúci o azyl majú zakázané pracovať počas prvých šiestich mesiacov pobytu v krajine a musia bývať v ubytovacích centrách, kým sa spracúvajú ich žiadosti. V súčasnosti v Holandsku pracuje iba 12 % žiadateľov o azyl.
Denník Telegraaf v tejto súvislosti citoval slová Barta Dikkescheia z personálnej agentúry Heroyam, ktorý povedal, že Ukrajinci sú „významným“ príspevkom pre národnú ekonomiku.
„Prijatie týchto ľudí stojí štát veľa peňazí, takže je úžasné vidieť, že sú schopní rýchlo niečo vrátiť,“ opísal situáciu Dikkeschei. Podľa jeho slov utečenci z Ukrajiny sú akýmsi „experimentom“, čo sa stane, keď štát nových prišelcov nechá ísť priamo na trh práce bez akýchkoľvek obmedzení. „Ukazuje sa, že títo ľudia sa integrujú relatívne dobre a sú oveľa viac zapojení do spoločnosti ako ľudia žijúci v azylových centrách,“ skonštatoval.
Z pohľadu Ukrajincov nejde vždy o pozitívne skúsenosti. Mnohí pracujú na nízkokvalifikovaných pozíciách pod úrovňou ich vzdelania. Viaceré miestne úrady už vyjadrili obavy zo zlých vyhliadok a duševného zdravia zamestnancov, korí ukončili iba ukrajinské školy.
Ich budúcnosť je podľa DutchNews.nl neistá, pretože ich pobytový status nie je trvalý, čo ich môže odradiť od navštevovania jazykových kurzov alebo odborných školení pre získanie lepšie platenej práce.
Inštitút SEO naznačil, že príspevok Ukrajincov do holandskej ekonomiky sa v roku 2027 zvýši na päť miliárd eur, hoci veľa závisí od priebehu vojny na Ukrajine.
„Ak sa Ukrajinci po skončení vojny hromadne vrátia domov, strata ich pracovnej sily by sa mohla prejaviť v holandskej ekonomike. Ak zmizne 50.000 pracujúcich ľudí, získate dopravné pásy, ktoré prestanú bežať,“ opísal situáciu Dikkeschei.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Podľa zistení nezávislého inštitútu SEO Economic Research, ktorý je pridružený k Amsterdamskej univerzite, dve tretiny dospelých Ukrajincov, ktorí po spustení ruskej agresie našli útočisku v Holandsku, mali pracovný vzťah. To predstavuje okolo 50.000 pracovníkov, ktorí prispievajú štátu na dani z príjmu sumou 280 miliónov eur a na DPH 85 miliónmi eur.
Podľa pravidiel osobitnej ochrany, ktoré platia v celej EÚ po ruskej invázii v roku 2022, môžu Ukrajinci žiť a pracovať v členských krajinách Únie bez víz alebo pracovného povolenia.
Utečenci z iných krajín žiadajúci o azyl majú zakázané pracovať počas prvých šiestich mesiacov pobytu v krajine a musia bývať v ubytovacích centrách, kým sa spracúvajú ich žiadosti. V súčasnosti v Holandsku pracuje iba 12 % žiadateľov o azyl.
Denník Telegraaf v tejto súvislosti citoval slová Barta Dikkescheia z personálnej agentúry Heroyam, ktorý povedal, že Ukrajinci sú „významným“ príspevkom pre národnú ekonomiku.
„Prijatie týchto ľudí stojí štát veľa peňazí, takže je úžasné vidieť, že sú schopní rýchlo niečo vrátiť,“ opísal situáciu Dikkeschei. Podľa jeho slov utečenci z Ukrajiny sú akýmsi „experimentom“, čo sa stane, keď štát nových prišelcov nechá ísť priamo na trh práce bez akýchkoľvek obmedzení. „Ukazuje sa, že títo ľudia sa integrujú relatívne dobre a sú oveľa viac zapojení do spoločnosti ako ľudia žijúci v azylových centrách,“ skonštatoval.
Z pohľadu Ukrajincov nejde vždy o pozitívne skúsenosti. Mnohí pracujú na nízkokvalifikovaných pozíciách pod úrovňou ich vzdelania. Viaceré miestne úrady už vyjadrili obavy zo zlých vyhliadok a duševného zdravia zamestnancov, korí ukončili iba ukrajinské školy.
Ich budúcnosť je podľa DutchNews.nl neistá, pretože ich pobytový status nie je trvalý, čo ich môže odradiť od navštevovania jazykových kurzov alebo odborných školení pre získanie lepšie platenej práce.
Inštitút SEO naznačil, že príspevok Ukrajincov do holandskej ekonomiky sa v roku 2027 zvýši na päť miliárd eur, hoci veľa závisí od priebehu vojny na Ukrajine.
„Ak sa Ukrajinci po skončení vojny hromadne vrátia domov, strata ich pracovnej sily by sa mohla prejaviť v holandskej ekonomike. Ak zmizne 50.000 pracujúcich ľudí, získate dopravné pásy, ktoré prestanú bežať,“ opísal situáciu Dikkeschei.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)