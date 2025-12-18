< sekcia Ekonomika
Ukrajinsko-americký fond obnovy je pripravený na prvé projekty
Kyjev podpísal dohodu o nerastných surovinách v apríli po mesiacoch tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Kyjev 18. decembra (TASR) - Ukrajinsko-americký fond obnovy, zriadený ako súčasť dohody o nerastných surovinách, ktorú obe krajiny podpísali v apríli, je pripravený začať s vyhodnocovaním prvých investičných príležitostí v roku 2026, oznámila vo štvrtok rozvojová agentúra americkej vlády (Development Finance Corporation, DFC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Na druhom zasadnutí fondu „padlo konečné konsenzuálne rozhodnutie potrebné na to, aby fond mohol začať plne fungovať“, uviedla DFC. Potenciálne dohody by sa podľa agentúry mohli zamerať na ťažbu kľúčových nerastov a rozvoj energetiky, ako aj na námornú infraštruktúru.
Kyjev podpísal dohodu o nerastných surovinách v apríli po mesiacoch tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington tým získal preferenčný prístup k novým ukrajinským projektom v oblasti nerastných surovín výmenou za investície. Ukrajina podpísala dohodu v nádeji, že získa Trumpovu podporu v konflikte s Ruskom, ktoré už takmer štyri roky vedie vojnu proti svojmu západnému susedovi.
Americký tím na jeseň vycestoval na Ukrajinu, kde navštívil niektoré lokality, kde by sa mohli realizovať potenciálne výnosné projekty. Ukrajina má ložiská 22 z 34 nerastov, ktoré EÚ považuje za kritické pre odvetvia ako obrana, vyspelé technológie a zelená energia. Väčšina lokalít však ešte nebola dôkladne preskúmaná a na ich rozvoj by boli potrebné značné finančné prostriedky, uviedla agentúra Reuters.
