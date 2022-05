Ukrajinský minister vyzval na celosvetové embargo na ruskú ropu a plyn

Kyjev 6. mája (TASR) - Ukrajinský minister financií Serhij Marčenko vyzval v piatok na uvalenie celosvetového embarga na ruskú ropu a plyn za inváziu Ruskej federácie na Ukrajinu. Zároveň dodal, že nemôže byť spokojný s rýchlosťou, akou prichádza pomoc zo zahraničia.



Poukazujúc na "nedostatočné sankcie, ku ktorým sa doteraz pristúpilo", Marčenko uviedol, že vysoké ceny ropy a plynu znamenajú pre Moskvu rozpočtový prebytok, čo "Rusom umožňuje cítiť sa celkom pohodlne". Podľa neho je kľúčové kompletné embargo na ruskú ropu a plyn. Iba to umožní zabrániť Rusku financovať vojnu.



USA zakázali dovoz ruskej ropy a plynu už v marci, Európska únia je však v inej situácii, keďže je od dovozu ruských energií do veľkej miery závislá. S cieľom presadiť embargo naprieč celou EÚ Európska komisia upravila návrh sankcií na ruskú ropu, aby získala súhlas všetkých členských krajín. Jeho súčasťou je napríklad trojmesačné prechodné obdobie namiesto jednomesačného pred zavedením zákazu na poskytovanie služieb pri transporte ruskej ropy. Takisto obsahuje pomoc s investíciami do modernizácie ropnej infraštruktúry a na zmiernenie následkov sankcií.