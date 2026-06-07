< sekcia Ekonomika
Ukrajinský obranný priemysel je zdrojom ekonomickej sily krajiny
Ukrajina sa s pomocou Západu bráni ruskej invázii a v piatom roku obranného boja sa považuje za jednu zo svetových lídrov v oblasti používania dronov.
Autor TASR
Riga 7. júna (TASR) - Ukrajina považuje svoj zbrojársky priemysel za trvalý zdroj ekonomickej sily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Dopyt, ktorý na Ukrajine existuje, dal vzniknúť odvetviu, ktoré teraz zažíva boom. Preto je veľmi dôležitou súčasťou našej budúcnosti,“ uviedol ukrajinský minister financií Serhij Marčenko na výročnom zasadnutí Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Rige.
Rozhodujúce je teraz podľa neho posilniť tento priemysel, zabezpečiť mu rozvojové kapacity a otvoriť vojenský potenciál širšiemu trhu. Ukrajina preto stojí pred rozhodnutím, či umožní vývoz vojenských tovarov.
Rozšírenie a využitie tohto potenciálu podľa Marčenka nemusí znamenať len ďalší pokrok vo vojenskom vybavení a zbraniach. „Myslím si, že tento vývoj môže pomôcť vytvoriť po vojne prirodzené civilné prostredie. Pretože časť výroby, ktorú v súčasnosti používame na vojenské účely, možno využiť aj na civilné účely.“
Ukrajina sa s pomocou Západu bráni ruskej invázii a v piatom roku obranného boja sa považuje za jednu zo svetových lídrov v oblasti používania dronov. Vláda v Kyjeve zároveň dúfa, že ešte v júni dostane prvé peniaze z úveru Európskej únie vo výške 90 miliárd eur, ktoré majú byť použité aj na zbrojárske účely. Vzhľadom na pokračujúcu vojnu je podľa Marčenka pomerne problematické a náročné získať súkromných investorov.
„Dopyt, ktorý na Ukrajine existuje, dal vzniknúť odvetviu, ktoré teraz zažíva boom. Preto je veľmi dôležitou súčasťou našej budúcnosti,“ uviedol ukrajinský minister financií Serhij Marčenko na výročnom zasadnutí Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Rige.
Rozhodujúce je teraz podľa neho posilniť tento priemysel, zabezpečiť mu rozvojové kapacity a otvoriť vojenský potenciál širšiemu trhu. Ukrajina preto stojí pred rozhodnutím, či umožní vývoz vojenských tovarov.
Rozšírenie a využitie tohto potenciálu podľa Marčenka nemusí znamenať len ďalší pokrok vo vojenskom vybavení a zbraniach. „Myslím si, že tento vývoj môže pomôcť vytvoriť po vojne prirodzené civilné prostredie. Pretože časť výroby, ktorú v súčasnosti používame na vojenské účely, možno využiť aj na civilné účely.“
Ukrajina sa s pomocou Západu bráni ruskej invázii a v piatom roku obranného boja sa považuje za jednu zo svetových lídrov v oblasti používania dronov. Vláda v Kyjeve zároveň dúfa, že ešte v júni dostane prvé peniaze z úveru Európskej únie vo výške 90 miliárd eur, ktoré majú byť použité aj na zbrojárske účely. Vzhľadom na pokračujúcu vojnu je podľa Marčenka pomerne problematické a náročné získať súkromných investorov.