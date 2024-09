Ukrajinský parlament upravil rozpočet a zvýšil výdavky na obranu

Kyjev 18. septembra (TASR) - Ukrajinský parlament upravil v stredu tohtoročný rozpočet, pričom zvýšil výdavky na obranu v prepočte o ďalších takmer 11 miliárd eur. Celkové rozpočtové výdavky tak boli zvýšené na rekordných viac než 80 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Poslanec Jaroslav Železňak zo strany Holos povedal, že celkové výdavky boli zvýšené na rekordných 3,73 bilióna hrivien, čo v prepočte predstavuje zhruba 90 miliárd USD (80,8 miliardy eur). Výdavky na obranu sa zvýšili o 500 miliárd hrivien, čo v prepočte predstavuje 12 miliárd USD (10,77 miliardy eur).



Okrem zvýšenia výdavkov na nákup munície Ukrajina potrebuje aj viac financií na platy vojakov. Minister obrany Rustem Umerov povedal, že na mzdy vojakov a príspevky pre ich rodiny pôjde 274,4 miliardy hrivien. Ďalšie desiatky miliárd hrivien plánuje vláda vyčleniť na modernizáciu armády. Ako uviedla predsedníčka rozpočtového výboru parlamentu Roksolana Pidlasová, každý deň bojov stojí Kyjev približne 140 miliónov USD.



Ukrajinské ministerstvo financií informovalo, že za osem mesiacov vzrástli rozpočtové výdavky medziročne o takmer 11 % na 2,1 bilióna hrivien. Výdavky zahrnovali takmer 966 miliárd hrivien na platy vojakov, muníciu, výstroj a iné potreby armády. S cieľom získať potrebné financie na ďalšie výdavky pre armádu do konca roka vláda plánuje zvýšenie daní a časť financií si chce požičať na domácom trhu.



Vláda chce zvýšiť vojnovú daň pre obyvateľstvo z terajších 1,5 % na 5 %. Zároveň plánuje predstaviť dodatočné s vojnou súvisiace dane pre podnikateľov. Parlament vyššie dane predbežne schválil a očakáva sa, že ich potvrdí aj v poslednom čítaní, ktoré sa uskutoční buď koncom septembra, alebo začiatkom októbra. Zmeny v daniach by mali podľa zdrojov z vlády priniesť tohtoročnému ukrajinskému rozpočtu približne 58 miliárd hrivien a do rozpočtu na budúci rok ďalších 137 miliárd hrivien.



(1 EUR = 1,1139 USD)