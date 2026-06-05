Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. jún 2026Meniny má Laura
< sekcia Ekonomika

Ukrajinský súkromný sektor dostane ďalšiu finančnú pomoc

.
Hasiči hasia požiar obytnej budovy zničenej po ruskom dronovom útoku v ukrajinskom meste Konotop, v Sumskej oblasti 20. mája 2026. Foto: TASR/AP

Prostredníctvom takzvaného Investičného rámca pre Ukrajinu poskytnú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európska únia (EÚ) dodatočné záruky vo výške 200 miliónov eur.

Autor TASR
Riga 5. júna (TASR) - Ukrajina dostane ďalšiu finančnú pomoc zo Západu, ktorej cieľom je, aby firmy v krajine napadnutej Ruskom mali aj počas pokračujúcej vojny prístup k financovaniu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Prostredníctvom takzvaného Investičného rámca pre Ukrajinu poskytnú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európska únia (EÚ) dodatočné záruky vo výške 200 miliónov eur. K dispozícii majú byť aj granty vo výške 105 miliónov eur a technická pomoc v hodnote 10 miliónov eur, oznámili obe inštitúcie na okraj výročného zasadnutia EBRD v Rige. Zároveň sa spustil ďalší program na podporu ukrajinského súkromného sektora.

Celkovo by mali byť vďaka spolufinancovaniu prostredníctvom partnerských finančných inštitúcií EBRD k dispozícii nové úvery vo výške 2 miliárd eur, uviedli inštitúcie. Investičný rámec pre Ukrajinu je finančným jadrom Nástroja EÚ pre Ukrajinu, čo je program pomoci na roky 2024 až 2027 v objeme až 50 miliárd eur. Prostredníctvom záruk a kombinovaného financovania má mobilizovať verejné aj súkromné investície.

Ukrajina sa s pomocou Západu už viac ako štyri roky bráni ruskej invázii. Od začiatku vojny vo februári 2022 EÚ a jej členské štáty prisľúbili pomoc v stovkách miliárd eur, od vojenskej a finančnej podpory až po pomoc utečencom.
.

Neprehliadnite

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR

ÚNIK NEBEZPEČNEJ LÁTKY V MYJAVE: Treba pozatvárať všetky okná

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá