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Ukrajinský súkromný sektor dostane ďalšiu finančnú pomoc
Prostredníctvom takzvaného Investičného rámca pre Ukrajinu poskytnú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európska únia (EÚ) dodatočné záruky vo výške 200 miliónov eur.
Autor TASR
Riga 5. júna (TASR) - Ukrajina dostane ďalšiu finančnú pomoc zo Západu, ktorej cieľom je, aby firmy v krajine napadnutej Ruskom mali aj počas pokračujúcej vojny prístup k financovaniu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prostredníctvom takzvaného Investičného rámca pre Ukrajinu poskytnú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európska únia (EÚ) dodatočné záruky vo výške 200 miliónov eur. K dispozícii majú byť aj granty vo výške 105 miliónov eur a technická pomoc v hodnote 10 miliónov eur, oznámili obe inštitúcie na okraj výročného zasadnutia EBRD v Rige. Zároveň sa spustil ďalší program na podporu ukrajinského súkromného sektora.
Celkovo by mali byť vďaka spolufinancovaniu prostredníctvom partnerských finančných inštitúcií EBRD k dispozícii nové úvery vo výške 2 miliárd eur, uviedli inštitúcie. Investičný rámec pre Ukrajinu je finančným jadrom Nástroja EÚ pre Ukrajinu, čo je program pomoci na roky 2024 až 2027 v objeme až 50 miliárd eur. Prostredníctvom záruk a kombinovaného financovania má mobilizovať verejné aj súkromné investície.
Ukrajina sa s pomocou Západu už viac ako štyri roky bráni ruskej invázii. Od začiatku vojny vo februári 2022 EÚ a jej členské štáty prisľúbili pomoc v stovkách miliárd eur, od vojenskej a finančnej podpory až po pomoc utečencom.
Prostredníctvom takzvaného Investičného rámca pre Ukrajinu poskytnú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európska únia (EÚ) dodatočné záruky vo výške 200 miliónov eur. K dispozícii majú byť aj granty vo výške 105 miliónov eur a technická pomoc v hodnote 10 miliónov eur, oznámili obe inštitúcie na okraj výročného zasadnutia EBRD v Rige. Zároveň sa spustil ďalší program na podporu ukrajinského súkromného sektora.
Celkovo by mali byť vďaka spolufinancovaniu prostredníctvom partnerských finančných inštitúcií EBRD k dispozícii nové úvery vo výške 2 miliárd eur, uviedli inštitúcie. Investičný rámec pre Ukrajinu je finančným jadrom Nástroja EÚ pre Ukrajinu, čo je program pomoci na roky 2024 až 2027 v objeme až 50 miliárd eur. Prostredníctvom záruk a kombinovaného financovania má mobilizovať verejné aj súkromné investície.
Ukrajina sa s pomocou Západu už viac ako štyri roky bráni ruskej invázii. Od začiatku vojny vo februári 2022 EÚ a jej členské štáty prisľúbili pomoc v stovkách miliárd eur, od vojenskej a finančnej podpory až po pomoc utečencom.