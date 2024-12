Ukrajina: Útok na ruský ropný sklad nepoškodil ropovod Družba

Kyjev/Astana 11. decembra (TASR) - Ukrajinský nočný útok na ropný sklad v ruskej Brianskej oblasti neovplyvnil tranzit ropy do Európy cez Ukrajinu. Uviedol to v stredu zdroj z ukrajinského priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ukrajinská armáda v stredu uviedla, že sklad je súčasťou ropovodu Družba a po po útoku v ňom vypukol "masívny požiar".



"Útok sa netýka tranzitu ropy, keďže ide o zariadenie, ktoré pracuje na zabezpečení dodávok motorovej nafty a ropných produktov. Tranzit prebieha podľa plánu," uviedol zdroj pre agentúru Reuters.



Kazašský prevádzkovateľ ropovodu Kaztransoil v stredu v separátnej správe oznámil tiež, že ropovod Družba, ktorý privádza ruskú a kazašskú ropu do Európy, nebol počas ukrajinských nočných útokov na ruské ciele poškodený.