Ukrajinský veľvyslanec: Ukradnuté obilie odkúpilo viacero krajín

Ankara 3. júna (TASR) - Ukrajinské veľvyslanectvo v Ankare tvrdí, že ukradnuté ukrajinské obilie bolo predané niekoľkým krajinám, vrátane Turecka. Uviedol to v piatok ukrajinský veľvyslanec v Turecku Vasyl Bodnar, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Bodnar povedal, že ukrajinské veľvyslanectvo v Turecku sa pripravuje na začatie trestného stíhania voči jednotlivcom, spoločnostiam i lodiam zapojeným do predaja kradnutého ukrajinského obilia. Dodal, že ukrajinská ambasáda spolupracuje s tureckými predstaviteľmi a medzinárodnou policajnou organizáciou Interpol.



"Každý, kto sa podieľal na predaji ukradnutého tovaru bude nájdený a postavený pred súd," povedal ukrajinský veľvyslanec. Zároveň upozornil spoločnosti, ktoré obchodujú s Ruskom, že sa nebudú môcť zúčastniť na budúcich projektoch zameraných na obnovu Ukrajiny.



Turecko zdieľa s Ruskom a Ukrajinou námornú hranicu v Čiernom mori, pričom s oboma krajinami udržuje dobré vzťahy. Ankara vyjadrila v súvislosti s ruskou inváziou podporu Kyjevu, no zároveň odmieta zaviesť sankcie voči Moskve.



Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko vo štvrtok uviedol, že v ukrajinských prístavoch uviazlo zhruba 22 miliónov ton obilia. Zároveň varoval, že blokáda prístavov Ruskom by mohla viesť ku globálnej potravinovej kríze a v niektorých regiónoch dokonca až k hladomoru.