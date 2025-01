Ukrajinský závod ArcelorMittalu vlani značne zvýšil výrobu ocele

Kyjev 21. januára (TASR) - Najväčšie oceliarne na Ukrajine, ArcelorMittal Kryvyj Rih, zvýšili vlani produkciu o viac než dve tretiny, v porovnaní s predvojnovým obdobím je však výroba stále veľmi nízka. Uviedlo to v utorok vedenie spoločnosti, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Spoločnosť oznámila, že za rok 2024 dosiahla jej produkcia ocele 1,65 milióna ton. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o takmer 70 %. Oceliarne neuviedli, čo bolo za výrazným rastom produkcie, podľa združenia producentov k tomu však pomohol vyšší domáci aj zahraničný dopyt spolu s odblokovaním čiernomorských prístavov.



Napriek prudkému zvýšeniu produkcie oproti roku 2023 však objem výroby ocele výrazne zaostáva za predvojnovou situáciou. V roku 2021, poslednom pred inváziou Ruska na Ukrajinu, dosiahla produkcia spoločnosti 4,9 milióna ton.



Celková produkcia ocele na Ukrajine zaznamenala vlani 7,58 milióna ton. Oproti roku 2023 to predstavuje rast o 21,6 %. V porovnaní s obdobím spred vojny je to však opäť nízky objem, keď po invázii Ruska na Ukrajinu klesla produkcia ocele v roku 2022 až o 70,7 % na 6,3 milióna ton. V roku 2023 opäť klesla, a to na 6 miliónov ton.



Navyše, pre približujúce sa ruské vojská bola minulý týždeň zastavená ťažba v bani Pokrovsk, jedinej bani na Ukrajine na koksovateľné uhlie. To môže podľa oceliarov viesť tento rok k poklesu produkcie ocele na dva až tri milióny ton. Výsledkom bude výrazný pokles exportu tejto suroviny z Ukrajiny, ktorý za rok 2024 priniesol Kyjevu 4,4 miliardy USD (4,25 miliardy eur).



(1 EUR = 1,0357 USD)