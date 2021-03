ÚKS: Klastre neboli prizvané k pripomienkovaniu plánu obnovy

Bratislava 22. marca (TASR) - Úniu klastrov Slovenska (ÚKS) mrzí skutočnosť, že odborníci z jej klastrových organizácií neboli prizvaní k pripomienkovaniu Plánu obnovy a odolnosti SR. Po výzve Ministerstva financií SR o prihlásenie sa k spolupráci k procesu pripomienkovania dokumentu Moderné a úspešné Slovensko sa ÚKS chcela aktívne zapojiť a prispieť svojimi skúsenosťami k skvalitneniu materiálu, uviedla v pondelok únia.



"Napriek tejto iniciatíve ÚKS nebola ani vypočutá, ani prizvaná k pripomienkovaniu dokumentu. Slovenská republika si stále neuvedomuje, akú významnú úlohu majú klastre v spoločnosti. V iných krajinách Európskej únie sa počíta so zapojením klastrových organizácií do tvorby a realizácie Plánu obnovy Európy ako nevyhnutnej súčasti prekonania krízy," konštatoval prezident ÚKS Daniel Ács.



Ács pripomenul, že klastre sú založené na princípe spolupráce medzi podnikateľskou sférou, vedecko-výskumnou základňou, štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi a neziskovým sektorom. Ich cieľom je podporovať rozvoj konkrétneho územia prostredníctvom otvorených inovácií.



Reakciu klastrov na krízu spôsobnú pandémiou ochorenia COVID-19 podľa Ácsa ocenili aj poprední predstavitelia Európskej komisie. "Európsky komisár Thierry Breton zdôraznil, že klastre môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní ekologickejších, digitálnejších a odolnejších priemyselných ekosystémov na celom kontinente," dodal prezident ÚKS.



Únia klastrov Slovenska so svojimi členmi opätovne ponúkla svoje odborné vedomosti a skúsenosti z praxe pri tvorbe plánu obnovy. Napriek tomu, že nebola prizvaná k diskusiám, tento dokument podľa Ácsa únia analyzovala a prostredníctvom rôznych organizácií zaslala pripomienky k jednotlivým komponentom do mimorezortného pripomienkového konania.