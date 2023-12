ÚKSÚP: Nové údaje na etiketách vín bude v obchodoch vidno až v 2024

Bratislava 22. decembra (TASR) - Dlho ohlasované nové európske pravidlá pre označovanie vína síce vstúpili do platnosti už začiatkom tohtoročného decembra, spotrebitelia však zmeny v obchodoch tak skoro neuvidia. Nové informácie na etiketách tichých vín budú až na vínach vyrobených z úrody 2024. Informoval o tom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) v Bratislave.



"V porovnaní s inými výrobcami potravinárskych produktov vinári doteraz nemuseli na etiketách vín uvádzať zloženie ani nutričné údaje. To sa zmenilo od 8. decembra 2023, keď pre vinárov a obchodníkov s vinárskymi výrobkami začali platiť nové povinnosti týkajúce sa označovania vína. Víno, ktoré bolo vyrobené a označené pred týmto dátumom, však môžu naďalej uvádzať na trh s pôvodnou etiketou až do vyčerpania zásob," vysvetlila generálna riaditeľka ÚKSÚP Štefánia Buschbacher.



Zmeny na etiketách sa týkajú povinného označovania zloženia vína, energetickej hodnoty a výživových údajov. Etikety budú musieť obsahovať napríklad zoznam zložiek vína ako hrozno, sacharóza, kyselina vínna, siričitany, aróma, bylinné extrakty atď., ako aj látky, ktoré spôsobujú alergie či neznášanlivosti. Energetická hodnota sa bude uvádzať v kilojouloch a kilokalóriách na 100 gramov alebo 100 mililitrov a výživové hodnoty najlepšie v tabuľke so zarovnanými číslami, ak to priestor dovoľuje. V prípade, že sa tieto údaje výrobcovi na etiketu nezmestia, môžu byť uvedené v QR kóde, ktorý bude jej súčasťou.



"Nové pravidlá nájdu vinári a obchodníci s vinárskymi produktami, ako aj spotrebitelia v metodickom usmernení ministerstva pôdohospodárstva, v ktorom sa podrobnejšie vysvetľuje, ako treba označovať vinárske výrobky a čo nesmie chýbať na etiketách vín," dodala generálna riaditeľka ÚKSÚP.