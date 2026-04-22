Streda 22. apríl 2026Meniny má Slavomír
Úľava pre energeticky náročné podniky by sa mala zabezpečiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Uplatňovanie úľavy pre energeticky náročné podniky na obdobie po obnovení činnosti by sa malo zabezpečiť. Vyplýva to návrhu novely nariadenia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR o výške ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny pre Národný jadrový fond (NJF), ktorý v stredu schválil na svoje schôdzi vládny kabinet.

Návrhom nariadenia vlády sa dopĺňajú ustanovenia pre uplatňovanie úľavy z efektívnej sadzby odvodu do NJF pre oprávnené odvetvia, ak ich činnosť bola v priebehu posledných troch kalendárnych rokov prerušená dlhšie ako jeden kalendárny rok. V takom prípade sa použijú parametre za jeden z dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom došlo k prerušeniu ich činnosti,“ spresnil rezort hospodárstva v dôvodovej správe.

Cieľom návrhu nariadenia vlády je tak zabezpečenie uplatňovania úľavy pre energeticky náročné podniky na obdobie po obnovení činnosti. Návrh nariadenia tým reaguje na situáciu v priemyselných odvetviach na Slovensku, ktoré zápasia s problémami a je snaha oživiť ich produkciu,“ priblížilo MH SR.

Jeden zo zdrojov NJF predstavuje transfer z výdavkového rozpočtového účtu MH SR, uhrádzaný ako odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na krytie historického dlhu. Tento odvod je súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny.
