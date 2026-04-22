< sekcia Ekonomika
Úľava pre energeticky náročné podniky by sa mala zabezpečiť
Cieľom návrhu nariadenia vlády je tak zabezpečenie uplatňovania úľavy pre energeticky náročné podniky na obdobie po obnovení činnosti.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Uplatňovanie úľavy pre energeticky náročné podniky na obdobie po obnovení činnosti by sa malo zabezpečiť. Vyplýva to návrhu novely nariadenia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR o výške ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny pre Národný jadrový fond (NJF), ktorý v stredu schválil na svoje schôdzi vládny kabinet.
„Návrhom nariadenia vlády sa dopĺňajú ustanovenia pre uplatňovanie úľavy z efektívnej sadzby odvodu do NJF pre oprávnené odvetvia, ak ich činnosť bola v priebehu posledných troch kalendárnych rokov prerušená dlhšie ako jeden kalendárny rok. V takom prípade sa použijú parametre za jeden z dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom došlo k prerušeniu ich činnosti,“ spresnil rezort hospodárstva v dôvodovej správe.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je tak zabezpečenie uplatňovania úľavy pre energeticky náročné podniky na obdobie po obnovení činnosti. Návrh nariadenia tým reaguje na situáciu v priemyselných odvetviach na Slovensku, ktoré zápasia s problémami a je snaha oživiť ich produkciu,“ priblížilo MH SR.
Jeden zo zdrojov NJF predstavuje transfer z výdavkového rozpočtového účtu MH SR, uhrádzaný ako odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na krytie historického dlhu. Tento odvod je súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny.
