Úloha pripraviť zákon o podpore odbytu a marketingu potravín sa ruší

Bratislava 12. júna (TASR) - Príprava návrhu zákona o podpore odbytu a marketingu potravín sa ruší. Rozhodla o tom na návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v pondelok na svojom popoludňajšom rokovaní vláda.



"Dôvodom návrhu na zrušenie predmetnej úlohy je skutočnosť, že vzhľadom na názorové rozpory k spôsobu splnenia úlohy viacerých dotknutých subjektov a potreby hĺbkovej analýzy možností riešenia tejto úlohy v spolupráci so samosprávnymi organizáciami v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva nebolo možné vypracovať návrh zákona o podpore odbytu a marketingu potravín v lehote do 30. apríla 2023," zdôvodnil agrorezort.



Cieľom je však podľa MPRV naďalej pracovať na splnení predmetnej úlohy aj po jej formálnom zrušení. "Predloženie návrhu zákona, ktorého predmetom bude podpora odbytu a marketingu potravín, do legislatívneho procesu predpokladáme v priebehu nasledujúceho roka 2024," dodalo agroministerstvo.