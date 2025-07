Uložil prvú pokutu za kartelovú dohodu na trhu práce

Bratislava 2. júla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil Slovenskej asociácii palivového priemyslu a obchodu (SAPPO) pokutu vo výške 10.000 eur za prijatie takzvaného Etického kódexu, ktorý od členov asociácie vyžadoval, aby si vzájomne nepreberali zamestnancov. Úrad tak uložil vôbec prvú pokutu za kartelovú dohodu na trhu práce. Informoval o tom PMÚ.



„Dohody o nepreberaní zamestnancov znamenajú, že podnikatelia sa namiesto súťaženia o najlepších pracovníkov zaviažu, že si ich nebudú navzájom lákať. Takéto praktiky vedú k neefektívnemu využívaniu ľudských zdrojov, zníženiu konkurencie na trhu a tiež k nižším mzdám, respektíve horším pracovným podmienkam pre zamestnancov. V konečnom dôsledku sa môže zhoršiť aj ponuka a kvalita tovarov a služieb poskytovaných týmito zamestnávateľmi, čo negatívne ovplyvňuje konečných spotrebiteľov,“ vysvetlil úrad.



Vzhľadom na to, že ide o prvú pokutu v tejto oblasti, tak jej sumu stanovil úrad v symbolickej výške, pričom cieľom je varovať podnikateľov pred podobnými praktikami. Rozhodnutie vydané 24. júna 2025 je prvostupňové, SAPPO sa tak môže proti nemu odvolať.



„V tejto súvislosti PMÚ poukazuje na možnosť využívania programu zhovievavosti. Ten mu umožňuje, aby účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž neuložil žiadnu pokutu, ak ako prvý predloží dôkazy o porušení zákona alebo znížil pokutu až do 50 %, ak predloží dôkazy predstavujúce pridanú hodnotu k dôkazom, ktoré úrad už má k dispozícii,“ priblížil úrad.



Ďalšou možnosťou, ako znížiť pokutu je takzvané urovnanie, keď podnikateľ nemá žiadne nové dôkazy o dohode, ktorej bol účastníkom, ale prizná svoju účasť na porušení zákona a prevezme za to zodpovednosť. „Podnikateľovi, ktorý sa urovná PMÚ zníži pokutu až o 50 % (vertikálne dohody), respektíve o 30 % (kartely a zneužitie dominantného postavenia),“ dodal.