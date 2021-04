Umbrella Group so stabilnými výsledkami aj v čase pandémie

O Umbrella Group

Spoločnosť Spoločnosť Umbrella Group vznikla z iniciatívy štyroch partnerov a už desať rokov poskytuje nový systém fungovania pre finančných sprostredkovateľov na báze pool manažmentu. Naši finanční sprostredkovatelia pomáhajú klientom v oblasti osobných aj firemných financií, investícií, úverov a poistenia. Máme vybudovanú sieť spolupracovníkov, ktorí detailne poznajú výhody a úskalia finančného trhu a empaticky pristupujú ku každému klientovi. Našim spolupracovníkom ponúkame unikátny zastrešujúci systém na báze slobody, podpory a pochopenia s vyššími odmenami, než má konkurencia.

Bratislava 13. apríla (OTS) - Aj napriek náročnému obdobiu pre ekonomiku zaznamenala sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group z Bratislavy v minulom roku pozitívne výsledky a dokázala si udržať rast.Dôvodom je záujem Slovákov aj v koronakríze o finančné produkty – najmä hypotéky a pravidelné investovanie. Potvrdzujú to hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2020. Firma si udržala obrat na úrovni štyroch miliónov eur a sprostredkovala úvery v hodnote 176 miliónov eur.,“ hodnotí minulý rok partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella GroupK väčšiemu záujmu o pravidelné investovanie podľa neho priviedla klientov pandémia a s ňou spojené obmedzenia.“ dodal.Rast spoločnosti „potiahli“ aj úvery, v ktorých Umbrella Group zaznamenala šesťpercentný rast v porovnaní s predchádzajúcim rokom na úroveň 176 miliónov eur. „“ vysvetľujeNáročné obdobie roka pandémie využila firma na investície do budúcnosti. „,“ upozorňuje. Jedným z výsledkov je praktický online poisťovací portál GAMP.sk Portál GAMP.sk ponúka jednoduché porovnanie cien havarijných a cestovných poistiek, povinného zmluvného poistenia a po novom aj poistenia nehnuteľností. Priamo cez portál môže klient pohodlne a rýchlo uzavrieť poistenie v ktorejkoľvek z 12 poisťovní. Ide o jeden z najkomplexnejších porovnávacích nástrojov na slovenskom trhu.V procese prípravy má Umbrella Group aj špeciálny, ktorý plánuje spustiť v tomto roku. Klient bude mať vďaka prístupu naň prehľad o všetkých svojich zmluvách, ktoré mu sprostredkovali spolupracovníci z Umbrella Group. Bude si môcť tiež nahlásiť zmenu údajov či komunikovať so svojím sprostredkovateľom.Rásť budú hypotéky aj neživotné poistenieV tomto roku spoločnosť predpokladá stabilný vývoj, napríklad v oblasti realitného trhu a poskytovania hypoték. Rásť by mali ďalej aj investície a poistenie.uzavrelAktuálne Umbrella Group ukončuje prípravy na sťahovanie do priestrannejšieho sídla v novom areáli Národného futbalového štadiónu v Bratislave. Výšková budova v lukratívnej a dostupnejšej lokalite ponúkne klientom a partnerom pohodlné parkovanie či VIP priestory s výhľadom na koncerty a futbalové zápasy.