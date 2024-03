Umbrella Group: spojenie s hypotekárnymi expertmi KAMAPRO a Hypomaklér

Bratislava 4. marca (OTS) – Začiatok roka 2024 priniesol na trhu sprostredkovania finančných služieb spojenie troch spoločností – Umbrella Group, KAMAPRO a Hypomaklér. Noví spoločníci KAMAPRO a Hypomaklér budú fungovať v rámci Umbrella Group ďalej ako samostatné značky. Zlúčenie firiem pod Umbrella Group by malo zdvojnásobiť obrat spoločnosti v oblasti úverov na bývanie a výrazne posilní pozíciu firmy na sprostredkovateľskom trhu.



Každá zo spoločností funguje na slovenskom trhu viac ako 15 rokov, do spojenia tak všetci partneri prinášajú vysokú odbornosť, ktorá je v oblasti financovania nehnuteľností veľmi dôležitá. Zároveň sa tak Umbrella Group stáva jedným z najsilnejších partnerov pre banky v oblasti sprostredkovania úverov.



„Teší nás, že sa nám podarilo spojiť sily so stabilnými spoločnosťami KAMAPRO a Hypomaklér, s ktorými máme vytvorené dlhoročné dobré vzťahy. Hoci spoločnosti fungujú prevažne na trhu v Bratislavskom kraji, patria k najlepším špecialistom na úvery na Slovensku. Spojením posilňujeme stabilitu spoločnosti Umbrella Group na finančnom trhu a rozširujeme jej podiel na trhu úverov. S novými partnermi prišlo do firmy ďalšie know-how, ktoré vedia využiť aj naši sprostredkovatelia,“ hovorí Michal Holienčin, partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group.



Podľa Kamila Buča, majiteľa spoločnosti KAMAPRO, bolo spojenie prirodzené a logické vzhľadom na dlhoročné priateľstvo a vzájomnú dôveru firiem: „Spojením získavame výhody plynúce zo spoločnej produkcie pod jednou firmou, ktorá je objemovo vyššia než v jednotlivých samostatných firmách. Spoločne sme silnejší po všetkých stránkach a odolnejší voči turbulenciám na finančnom trhu. Zároveň nám spojenie umožňuje napĺňať aj naďalej naše vízie a zachovať si slobodu a nezávislosť pod ,dáždnikom‘ silného partnera,“ dodáva Kamil Bučo.



„Rozhodnutie o spojení spoločností bolo pre nás založené nielen na dlhodobých vzťahoch, ale aj na hodnotových základoch, ktoré máme s Umbrella Group spoločné. Sme rovnako naladení v oblasti biznisu aj službách pre klientov, máme silné tímy s nízkou fluktuáciou, čo je vo finančnom svete dôležitým faktorom úspechu. Verím, že spojenie prinesie všetkým stranám rast ako i rozšírenie služieb pre klientov,“ dopĺňa Karel Kettner, majiteľ spoločnosti Hypomaklér, ktorá sa špecializuje na spoluprácu s developermi.



Sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group funguje na slovenskom trhu od roku 2008 na báze systému pool manažmentu. Podobne dlho na sprostredkovateľskom trhu pôsobia aj spoločnosti KAMAPRO a Hypomaklér prioritne v oblasti úverov. Spojenie firiem Umbrella Group, KAMAPRO a Hypomaklér prinesie posilnenie troch hlavných pilierov spoločnosti – firemnej kultúry, pool systému a vlastných IT riešení. Zároveň fúzia prinesie úspory nákladov na administratívu, IT a poplatky všetkým trom spoločnostiam.