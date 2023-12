Analytik: Nehnuteľnosť sa dnes oplatí kúpiť viac než pred 18 mesiacmi

Bratislava 8. decembra (TASR) - Hoci úroky hypoték od minulého leta stúpli dvojnásobne, po prepočte sa oplatí dnes kúpiť nehnuteľnosť viac než pred 18 mesiacmi. Dôvodom je výrazný pokles cien domov a bytov, najmä mimo Bratislavy. Uviedla to v piatok sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group.



"Po turbulentnom roku a pol sa konečne nachádzame v niekoľkomesačnom období, keď neočakávame výrazné zmeny v cenách hypoték. Európska centrálna banka (ECB) zvyšovanie úrokov na tento rok stopla, rovnako z eurozóny aj USA prichádzajú optimistické správy o inflácii," objasnil partner sprostredkovateľskej spoločnosti Michal Ďuriš s tým, že teraz je ideálne obdobie na kúpu nehnuteľnosti.



Ako uviedol, domy a byty majú prívetivé ceny, ktoré zrejme pri reštarte svetovej ekonomiky zdražejú s rastom kúpnej sily. S dnešnými úrokmi na hypotéke, ktoré sa pohybujú medzi 4 až 5 %, je však podľa neho možné v budúcnosti flexibilne pracovať.



"Pred vyše rokom stál napríklad dvojizbový byt v bratislavskom Ružinove s rozlohou okolo 60 štvorcových metrov 260.000 eur, v súčasnej situácii by majiteľ dostal aj o 30.000 eur menej. Dnes by preto záujemca na kúpu potreboval 230.000 eur," dodal Ďuriš.



Najviac preferovanými sú podľa partnera spoločnosti päťročné a trojročné fixácie s tým, že pri priaznivejšej situácii alebo výhodnejšej ponuke na trhu sú klienti pripravení na prehodnotenie úroku v banke. "Usporia totiž výrazne na cene nehnuteľností. Je otázne, či ceny nehnuteľností budú také priaznivé aj budúci rok," doplnil.



V súčasnosti podľa Ďuriša prevažujú klienti, ktorí kupujú bývanie pre vlastné potreby a nemôžu už kúpu dlho odkladať. "Samozrejme, aktívni sú aj investori, ktorí sú ochotní teraz zniesť vyššie úroky na hypotéke, ale viac si všímajú, koľko ich nehnuteľnosť na hypotéku bude stáť na konci," uzavrel s tým, že cieľom pri investičnej nehnuteľnosti na prenájom by malo byť, aby nájom pokryl minimálne úroky hypoúveru a náklady na prevádzku bytu či domu.