Umelá inteligencia Konica Minolta dokáže predpovedať budúcnosť

Bratislava 28. septembra (OTS) - Rovnako dokážu odhaliť nežiaduce zahrievanie strojov a predísť tak ich poškodeniu alebo zvýšiť ochranu objektov i za špatného počasia. Vhodné sú pre priemyselné či chemické podniky, sklady, spravovateľov odpadov, ale aj napríklad pre serverovne alebo elektrické rozvodne.,“ konštatuje, vedúci divízie Video Solution Services Konica Minolta.Novú radu P7 reprezentujú kamery M73 a S74, ktoré ponúkajú kombináciu až štyroch funkčných prvkov. Či už je to klasická videokamera, audio výstup, termokamera, senzor na snímanie pohybu alebo infračervený prísvit. Kamery fungujú ako samostatné zariadenia, ktoré pre svoju prevádzku nevyžadujú napojenie na ďalší centrálny počítač ani software. Celé spracovanie a analýza sledovaného priestoru prebieha vo vnútri kamier s využitím technológie umelej inteligencie a strojového učenia.,“ vysvetlila dodal: „Rada P7 ponúka aj využitie analytických funkcií pre detekciu dymu a plameňa. Je možné to kombinovať s termálnou detekciou. Kamery dokážu taktiež sledovať pohyb osôb a to aj za zlej viditeľnosti. Môžu tým odhaliť napríklad neoprávnené vzniknutia do areálu firiem alebo poškodenia ich majetku. V prípade sledovania zamestnancov môžu upozorniť napríklad na ich nežiaduci pohyb v blízkosti strojov, alebo v miestach, kde môže prísť k úrazom.Okrem priemyselných či výrobných podnikov sú kamerové systémy s videoanalytickými funkciami vhodné aj pre firmy z iných segmentov. V oblasti automotive môžu napríklad pomôcť s dohľadom nad vozovým parkom, v retaile s analýzou zákazníckeho správania alebo úpravami marketingových stratégií.