Umelá inteligencia mení Google vyhľadávanie
Tak ako všetky zmeny, aj táto prináša zároveň niekoľko nevýhod, a to tak pre bežných ľudí, ktorí cez Google vyhľadávajú, ako aj pre tvorcov webových stránok.
Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Google postupne zavádza odpovede vytvorené umelou inteligenciou (AI) priamo do vyhľadávania. Tento prístup môže zmeniť spôsob, akým ľudia získavajú informácie. Uviedli to analytici pôsobiaci v oblasti IT a e-shopov.
„AI prehľady - po anglicky AI Overviews - sa na Slovensku zobrazujú od 20. mája tohto roka. Ide o novú funkciu v Google vyhľadávaní, ktorá pomocou generatívnej umelej inteligencie poskytne odpoveď pre používateľov priamo vo vyhľadávaní, často ako úplne prvú vo výsledkoch vyhľadávania,“ priblížil Tomáš Novák, riaditeľ spoločnosti Marketing Miner.
Najčastejšie sa tak podľa neho deje pri informačných vyhľadávaniach, kde už predtým Google zobrazoval tzv. featured snippets, teda automaticky vybrané úryvky z konkrétnych webových stránok, ktoré sú odpoveďou na vyhľadávaný výraz.
„Výhoda AI prehľadov pre používateľov je najmä v úspore času. Človek dostane odpoveď rýchlo a nemusí sa preklikávať na webovú stránku. Pre značky je zas prínosom, keď sa zobrazia ako zdroj v AI prehľadoch a zvyšujú tak svoju viditeľnosť,“ povedal Novák.
„Pre samotných používateľov je najzásadnejším nedostatkom riziko nepresností. Aj samotný Google upozorňuje, že AI môže uvádzať nesprávne odpovede, takzvané halucinácie. Preto je veľmi dôležité overovať si informácie, pokiaľ danej téme človek nerozumie,“ upozornil Novák.
Majitelia webov, a to najmä informačných, ako napríklad Wikipedia, zároveň pre AI prehľady zaznamenávajú výrazný pokles v návštevnosti. Keďže časť ľudí sa dozvie, čo potrebuje, priamo vo vyhľadávači, nemá dôvod pokračovať na ich stránku.
Ďalším z odvetví, ktoré AI prehľady môžu ovplyvniť, je e-commerce. „Ak predstavuje optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače a práca s obsahom na webe významnú časť ich marketingového mixu, dosah môže byť o to silnejší. Dôležité teda bude budovať viacero kanálov na získavanie nových zákazníkov,“ upozornila Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7600 slovenských e-shopov.
„Keď chce e-shop ťažiť z AI prehľadov, musí pripravovať kvalitný a dobre štruktúrovaný obsah. Pri jeho tvorbe by sa malo ešte viac dbať na ‚search intent‘, teda zámer, s ktorým slovo či frázu používateľ vyhľadáva,“ upozornila Auxtová.
Zároveň zdôraznila, že kým v minulosti sa takmer všetko „googlilo“, dnes je aj na vyhľadávanie produktov čoraz populárnejšie využívanie nástrojov umelej inteligencie ako ChatGPT. „AI Overviews od Googlu sú reakciou na tento trend. E-shopy by sa mali pripraviť na éru vyhľadávania pomocou umelej inteligencie, sledovať novinky a dbať na to, aby bol ich web dobre čitateľný pre nástroje umelej inteligencie,“ uzatvorila Auxtová.
