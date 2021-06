Umelá inteligencia môže umožniť SR stať sa digitálnym srdcom Európy

Bratislava 11. júna (TASR) - Vládni predstavitelia i mnohí odborníci zdôrazňujú, že je dôležité, aby sa Slovensko dostalo do čela v niektorej oblasti. Napríklad oblasť umelej inteligencie môže umožniť krajine stať sa digitálnym srdcom Európy. Uviedol to zakladateľ slovensko-americkej spoločnosti Tachyum Radoslav Danilák počas predstavovania svojho projektu superpočítača na štvrtkovej (10. 6.) jarnej konferencie ITAPA.



"Slovensko môže ako prvá krajina na svete vybudovať prvý superpočítač na svete, ktorý bude mať kapacitu vyššiu ako ľudský mozog," uviedol Danilák na konferencii. Mimoriadne dôležitým aspektom je podľa neho aj cena superpočítača. "Tá sa pri použití technológie, ako je prvý univerzálny procesor Prodigy, dostáva na úroveň, ktorá umožňuje sprístupniť umelú inteligenciu pre všetkých," podotkol.



Slovensko podľa neho stojí pred transformáciou, ktorou musí prejsť – prechod od ekonomiky zameranej na montáž na ekonomiku postavenú na znalostiach. "Jednou z ciest, ktorou prešli aj iné štáty, je cez tzv. superpočítače a tzv. high performance computing," vysvetlil Danilák.



Ako dodal, Európska únia spotrebováva 30 % svetovej výpočtovej kapacity, na svojom území vlastní však iba päť percent zdrojov. "To znamená, že je obrovský dopyt a nedostatok, a preto aj EÚ vytýčila vo svojom programovom vyhlásení digitálnu suverenitu ako jednu z kľúčových oblastí," podotkol. To, že Európa nesmie závisieť v tomto smere od iných štátov, podľa neho ukázala aj pandémia nového koronavírusu.



"Tento projekt, ktorý by sme chceli predstaviť, by umožnil vytvoriť digitálne srdce Európy na Slovensku," poznamenal Danilák a dodal, že prieskumy ukázali, že investície do oblasti umelej inteligencie sú vysoko efektívne a ich návratnosť je pomerne rýchla.



"Aby som podčiarkol dôvod, prečo by sa Slovensko malo sústrediť na oblasť umelej inteligencie – podľa štúdie bude najbližších desať rokov umelá inteligencia zodpovedná za vyše polovicu rastu hrubého domáceho produktu (HDP)," zhrnul Danilák. Umelá inteligencia takisto môže za najbližších 15 rokov zvýšiť produktivitu práce o 40 %.