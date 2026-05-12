Umelá inteligencia môže urýchliť aj písanie grantových žiadostí
Bratislava 12. mája (TASR) - Písanie grantových žiadostí patrí medzi časovo najnáročnejšie administratívne procesy a zároveň aj malá chyba viesť k zamietnutiu žiadosti. Tento proces sa však začína zásadne meniť vstupom umelej inteligencie. AI dnes dokáže pomôcť prakticky v každej fáze projektu - od analýzy výziev cez tvorbu projektového zámeru až po samotné spracovanie textov. Zároveň výrazne skracuje čas na jeho vypracovanie, upozornil Juraj Zelinka zo spoločnosti GrantExpert.
„Rozhodne to už nie je experiment. V praxi to vidím každý deň. Žiadatelia, ktorí predtým strávili nad jednou žiadosťou dni až týždne, dnes zvládnu rovnakú prácu za výrazne kratší čas a s lepším výsledkom,“ priblížil Zelinka.
Umelá inteligencia je najväčšou pomocou na samotnom začiatku procesu. Dokáže pomôcť s vyhľadaním vhodnej dotácie, prípravou podkladov, ale aj v momente, keď treba sformulovať kvalitný projektový zámer. AI pomáha vo fáze prvého návrhu a štruktúrovania. To je paradoxne fáza, ktorá podľa odborníka ľudí najviac blokuje a AI tento blok odstraňuje. Okrem toho dokáže rýchlo spracovať aj rozsiahle dokumenty, identifikovať kľúčové podmienky, oprávnené výdavky či hodnotiace kritériá, ktoré rozhodujú o úspechu.
Zelinka pripomenul, že grantové žiadosti sú najmä o schopnosti jasne vysvetliť, čo chcete robiť, pre koho a prečo to dáva zmysel. AI dokáže počas niekoľkých minút pripraviť prvý návrh, ktorý slúži ako základ. Žiadateľ pracuje s konkrétnym materiálom, ktorý upravuje a spresňuje. Kľúčom je naučiť sa dávať AI správne inštrukcie a poskytnúť jej kontext. Zároveň sa mení aj úloha poradcu, menej času venujeme vyplňovaniu políčok a viac strategickému mysleniu a kvalite argumentácie.
Aj keď umelá inteligencia dokáže výrazne zrýchliť a zefektívniť proces, nie je všemocná. Strategické rozhodnutia, ako napríklad úvahy o tom, či má zmysel o konkrétny grant žiadať, aké sú reálne šance úspechu alebo ako žiadosť odlíšiť od konkurencie podľa odborníka do prostredia AI nepatria.
AI tak sprístupňuje granty širšiemu okruhu ľudí. Firmy, neziskovky či samosprávy, ktoré si doteraz netrúfli, môžu s jej pomocou celý proces zvládnuť relatívne jednoducho. Podľa Zelinku to však má aj riziká. Ak všetci používajú rovnaké nástroje bez kritického myslenia, žiadosti sa môžu začať na seba podobať. Nebudú ani autentické, ani presvedčivé. A riziko, že žiadosti nebude poriadne rozumieť ani jej autor, je vysoké. „Dôležité teda je brať AI ako nástroj, nie ako náhradu za vlastné myslenie, písať dobré zadania, ktoré AI vypracuje a nepoľavovať v kritickom myslení,“ dodal.
