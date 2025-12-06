< sekcia Ekonomika
Umelá inteligencia pomáha pri nákupe vianočných darčekov
Najnovšia generácia nákupných služieb a nástrojov s umelou inteligenciou debutovala v predchádzajúcich týždňoch, práve včas na začiatok sviatočnej nákupnej sezóny v USA.
Washington 6. decembra (TASR) - Chatboty s nákupnými asistentmi boli ešte pred rokom novinkou. Teraz sú všade a online predajcovia a technologické spoločnosti v USA pridávajú ďalšie funkcie umelej inteligencie (AI), aby online nakupovanie bolo jednoduchšie a pohodlnejšie. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Amazon bol donedávna lídrom. Svojho chatbota Rufus spustil už v roku 2024. Ďalší online predajcovia ho však rýchlo nasledovali.
Chatbot Sparky od maloobchodného reťazca Walmart dokáže syntetizovať recenzie alebo ponúkať odporúčania produktov na základe príležitostí, ako sú Vianoce. Reťazec Target nedávno predstavil chatbota na vyhľadávanie darčekov vo svojej aplikácii, ale je dostupný iba počas sviatkov. Ralph Lauren sa spojil s Microsoftom a výsledkom je chatbot Ask Ralph, ktorý pomáha pri hľadaní správneho štýlu.
Cieľom nasadenia chatbotov je uľahčiť ľuďom nájsť to, čo hľadajú, pričom sa nemusia obmedzovať na webovú stránku jedného predajcu. Najmä ak nevedia, kde presne hľadať perfektný darček.
Technologické platformy predstavili nákupné nástroje s umelou inteligenciou, ktoré im s tým pomôžu.
OpenAI minulý týždeň pridala do ChatGPT nový „nákupný prieskum“, ktorý dokáže poskytnúť personalizované nákupné poradenstvo pre produkty s podrobnými špecifikáciami, ako je elektronika alebo spotrebiče. Funkcia sa aktivuje, ak položíte ChatGPT otázku súvisiacu s nákupom alebo ju manuálne zapnete v okne chatu. OpenAI tvrdí, že dokáže ísť nad rámec jednoduchých otázok, ako je kontrola ceny alebo funkcie.
Podobne aj užívatelia Googlu majú k dispozícii vyhľadávač v režime AI. Spoločnosť tvrdí, že užívatelia môžu opísať, čo hľadajú, akoby sa rozprávali s priateľom, a získať „inteligentne organizovanú odpoveď“ na základe 50 miliárd zoznamov produktov s obrázkami, cenami, recenziami a informáciami o skladových zásobách.
Generatívne nástroje AI umožňujú tiež užívateľom vidieť, ako by mohol konkrétny typ oblečenia vyzerať na nich. Využívajú skutočné fotografie a rozšírenú realitu. Tieto nástroje umožňujú nakupujúcim virtuálne si vyskúšať oblečenie a topánky pomocou fotografií seba samých v jednoduchých pózach. Medzi výnimky patria doplnky ako klobúky alebo šperky, plavky a spodná bielizeň.
Táto funkcia je už v Austrálii, Japonsku, Kanade a USA, stačí klepnúť na tlačidlo „vyskúšať“ na fotografii produktu a potom pridať fotografiu seba v plnej výške.
Keď ste už našli perfektný darček, je čas na nákup. Aj s tým už vedia pomôcť nástroje umelej inteligencie. Používatelia Amazonu majú k dispozícii „agenta s umelou inteligenciou“ na nákup produktu v ich mene. Spoločnosť Google spustila vlastnú funkciu „platby s pomocou agenta“. Obe spoločnosti tvrdia, že si u klienta vždy overia nákup predtým, ako ho agent s umelou inteligenciou uskutoční.
Radšej nakupujete osobne? Predtým, ako sa vydáte do obchodu, je dobré sa ubezpečiť, že má produkt, ktorý chcete. Spoločnosť Google spustila službu umelej inteligencie, ktorá zavolá do miestnych obchodov a opýta sa na dostupnosť. Je však k dispozícii iba v USA pre hračky, elektroniku a produkty pre zdravie a krásu.
