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< sekcia Ekonomika

Umelá inteligencia pomáha vytvárať čoraz presvedčivejšie falošné škody

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

UNIQA priebežne sleduje vývoj nástrojov na detekciu obsahu generovaného AI a pravidelne aktualizuje svoje detekčné modely.

Autor TASR
Bratislava 28. júna (TASR) - Generatívna umelá inteligencia (AI) mení aj svet poistných podvodov. Kým v minulosti boli pokusy o manipuláciu fotografií alebo dokumentov často ľahko odhaliteľné, dnes sa poisťovne čoraz častejšie stretávajú s materiálmi, ktoré pôsobia na prvý pohľad úplne vierohodne. Hoci celkový počet odhalených podvodov klesá, ich sofistikovanosť aj finančné dosahy rastú. Informovala o tom poisťovňa UNIQA.

Finančný dom UNIQA v rokoch 2025 a 2026 zaznamenal spolu 20 prípadov manipulovaných dokumentov, z toho 15 v Českej republike a päť na Slovensku. Podľa expertov UNIQA ide o nový, rastúci fenomén, súvisiaci s rozšírením generatívnej AI do oblasti poistných podvodov.

„V minulosti sme odhaľovali najmä jednoduché grafické úpravy. Dnes sa stretávame s fotografiami a dokumentmi, ktoré sú na prvý pohľad veľmi presvedčivé. Umelá inteligencia výrazne zvyšuje kvalitu podvodných materiálov a kladie nové nároky na naše detekčné systémy aj špecialistov,“ povedal Karel Polák, riaditeľ úseku bezpečnosti a poistných podvodov UNIQA.

V roku 2025 UNIQA SK preverovala 784 podozrivých poistných udalostí. Preukázala 413 podvodov s priemernou hodnotou viac ako 4920 eur a zabránila neoprávneným výplatám v celkovej výške 2,03 milióna eur.

Zaujímavým trendom posledných rokov je pokles celkového počtu riešených prípadov pri súčasnom raste ich finančnej závažnosti. Medzi rokmi 2024 a 2025 klesol počet šetrených prípadov o 11 %. Naopak, priemerná uchránená suma na jeden odhalený podvod vzrástla o 61 %.

Aj údaje za prvý štvrťrok tohto roka ukazujú podobný vývoj. UNIQA na Slovensku otvorila 151 nových prípadov, uzavrela 169 vyšetrení a zabránila neoprávneným plneniam v hodnote 560.000 eur v bežných prípadoch. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka pritom počet nových prípadov klesol približne o 30 %, zatiaľ čo celková ušetrená suma len o 4 %. Najväčšie úspory experti zaznamenali v majetkovom poistení a následne v povinnom zmluvnom poistení.

Zároveň sa experti venovali rozsiahlemu podvodu v oblasti provízií, ktorý odhalil podvodné konanie v rozsahu presahujúcom jeden milión eur. Tento prípad nie je zahrnutý v predchádzajúcich číslach, keďže ho spoločnosť vníma ako mimoriadnu udalosť a výrazne by skreslil medziročné porovnanie.

„Podvodov ubúda, ale sú výrazne premyslenejšie. Čoraz častejšie riešime prípady, ktoré si vyžadujú kombináciu pokročilej analytiky, technologických nástrojov a odborného posúdenia. Manipulácia fotografií pomocou AI patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce riziká,“ doplnil Polák. V boji proti moderným podvodom využíva UNIQA kombináciu scoringových modelov, forenznej analýzy obrazových dát a odborného posúdenia špecialistov.

UNIQA priebežne sleduje vývoj nástrojov na detekciu obsahu generovaného AI a pravidelne aktualizuje svoje detekčné modely. Len počas prvého štvrťroka 2026 pomohla automatizovaná strojová detekcia zabrániť neoprávneným plneniam v hodnote približne 200.000 eur.
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