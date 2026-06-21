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Umelá inteligencia pomáha vytvárať presvedčivejšie falošné škody
Podľa expertov poisťovne ide o nový, rastúci fenomén súvisiaci s rozšírením generatívnej AI do oblasti poistných podvodov.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Generatívna umelá inteligencia (AI) mení aj svet poistných podvodov. Kým v minulosti boli pokusy o manipuláciu fotografií alebo dokumentov často ľahko odhaliteľné, v súčasnosti sa poisťovne čoraz častejšie stretávajú s materiálmi, ktoré pôsobia na prvý pohľad úplne vierohodne. Hoci celkový počet odhalených podvodov klesá, ich sofistikovanosť aj finančné vplyvy rastú. Upozornila na to hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.
Česko-slovenský finančný dom podľa nej v rokoch 2025 a 2026 zaznamenal spolu 20 prípadov manipulovaných dokumentov, z toho 15 v Českej republike a päť na Slovensku. Podľa expertov poisťovne ide o nový, rastúci fenomén súvisiaci s rozšírením generatívnej AI do oblasti poistných podvodov.
„V minulosti sme odhaľovali najmä jednoduché grafické úpravy. Dnes sa stretávame s fotografiami a dokumentmi, ktoré sú na prvý pohľad veľmi presvedčivé. Umelá inteligencia výrazne zvyšuje kvalitu podvodných materiálov a kladie nové nároky na naše detekčné systémy aj špecialistov,“ zhodnotil riaditeľ úseku bezpečnosti a poistných podvodov Uniqa Karel Polák.
Trendom posledných rokov je pokles celkového počtu riešených prípadov pri súčasnom raste ich finančnej závažnosti. Medzi rokmi 2024 a 2025 klesol počet šetrených prípadov o 11 %. Naopak, priemerná uchránená suma na jeden odhalený podvod vzrástla o 61 %. V roku 2025 poisťovňa na Slovensku preverovala 784 podozrivých poistných udalostí. Preukázala pritom 413 podvodov s priemernou hodnotou viac ako 4920 eur a zabránila neoprávneným výplatám v celkovej výške 2,03 milióna eur.
Aj údaje za prvý štvrťrok tohto roka podľa hovorkyne ukazujú podobný vývoj. Poisťovňa otvorila 151 nových prípadov, uzavrela 169 šetrení a zabránila neoprávneným plneniam v hodnote 560.000 eur v bežných prípadoch. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet nových prípadov klesol približne o 30 %, zatiaľ čo celková ušetrená suma len o 4 %. Najväčšie úspory experti zaznamenali v majetkovom poistení a povinnom zmluvnom poistení.
„Podvodov ubúda, ale sú výrazne premyslenejšie. Čoraz častejšie riešime prípady, ktoré si vyžadujú kombináciu pokročilej analytiky, technologických nástrojov a odborného posúdenia. Manipulácia fotografií pomocou AI patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce riziká,“ doplnil Polák.
Priblížil, že v boji proti moderným podvodom využíva poisťovňa kombináciu scoringových modelov, forenznej analýzy obrazových dát a odborného posúdenia špecialistov. Tieto systémy dokážu analyzovať metadáta fotografií, identifikovať nezrovnalosti v osvetlení alebo štruktúre obrazu, odhaľovať stopy digitálnych úprav a porovnávať predložené materiály s historickými záznamami o vozidle či nehnuteľnosti.
Česko-slovenský finančný dom podľa nej v rokoch 2025 a 2026 zaznamenal spolu 20 prípadov manipulovaných dokumentov, z toho 15 v Českej republike a päť na Slovensku. Podľa expertov poisťovne ide o nový, rastúci fenomén súvisiaci s rozšírením generatívnej AI do oblasti poistných podvodov.
„V minulosti sme odhaľovali najmä jednoduché grafické úpravy. Dnes sa stretávame s fotografiami a dokumentmi, ktoré sú na prvý pohľad veľmi presvedčivé. Umelá inteligencia výrazne zvyšuje kvalitu podvodných materiálov a kladie nové nároky na naše detekčné systémy aj špecialistov,“ zhodnotil riaditeľ úseku bezpečnosti a poistných podvodov Uniqa Karel Polák.
Trendom posledných rokov je pokles celkového počtu riešených prípadov pri súčasnom raste ich finančnej závažnosti. Medzi rokmi 2024 a 2025 klesol počet šetrených prípadov o 11 %. Naopak, priemerná uchránená suma na jeden odhalený podvod vzrástla o 61 %. V roku 2025 poisťovňa na Slovensku preverovala 784 podozrivých poistných udalostí. Preukázala pritom 413 podvodov s priemernou hodnotou viac ako 4920 eur a zabránila neoprávneným výplatám v celkovej výške 2,03 milióna eur.
Aj údaje za prvý štvrťrok tohto roka podľa hovorkyne ukazujú podobný vývoj. Poisťovňa otvorila 151 nových prípadov, uzavrela 169 šetrení a zabránila neoprávneným plneniam v hodnote 560.000 eur v bežných prípadoch. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet nových prípadov klesol približne o 30 %, zatiaľ čo celková ušetrená suma len o 4 %. Najväčšie úspory experti zaznamenali v majetkovom poistení a povinnom zmluvnom poistení.
„Podvodov ubúda, ale sú výrazne premyslenejšie. Čoraz častejšie riešime prípady, ktoré si vyžadujú kombináciu pokročilej analytiky, technologických nástrojov a odborného posúdenia. Manipulácia fotografií pomocou AI patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce riziká,“ doplnil Polák.
Priblížil, že v boji proti moderným podvodom využíva poisťovňa kombináciu scoringových modelov, forenznej analýzy obrazových dát a odborného posúdenia špecialistov. Tieto systémy dokážu analyzovať metadáta fotografií, identifikovať nezrovnalosti v osvetlení alebo štruktúre obrazu, odhaľovať stopy digitálnych úprav a porovnávať predložené materiály s historickými záznamami o vozidle či nehnuteľnosti.