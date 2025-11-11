< sekcia Ekonomika
Umelá inteligencia prináša riziká straty pracovných miest
Týmto témam sa venuje tohtoročná Qubit Conference Slovakia 2025.
Autor TASR
Demänovská Dolina 11. novembra (TASR) - Umelá inteligencia prináša riziká, od straty pracovných miest až po zneužitie algoritmov na manipuláciu či kyberútoky. Týmto témam sa venuje tohtoročná Qubit Conference Slovakia 2025, zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou. Na konferencii sa stretlo približne 250 odborníkov, ktorí prišli diskutovať o vplyve umelej inteligencie na bezpečnosť, etiku a pracovný trh.
Odborníci z oblasti IT, priemyslu, školstva aj verejnej správy diskutujú o tom, ako sa spoločnosť môže pripraviť na technologickú revolúciu, ktorá už prebieha. „Umelá inteligencia nie je len technologickým trendom, ale komplexnou výzvou pre celé hospodárstvo. A to od výroby až po vzdelávanie. Prináša obrovský potenciál, no zároveň testuje našu pripravenosť chrániť dáta, pracovné miesta aj etické princípy,“ uviedla spoluzakladateľka Qubit Conference Mária Krahulecová.
Medzi spíkrami na konferencii vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a splnomocnenec vlády pre oblasť umelej inteligencie Radoslav Štefánek, generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti Marek Zeman či rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilián Strémy.
Umelá inteligencia je podľa odborníkov výzvou z viacerých pohľadov. „Vo svete kybernetickej bezpečnosti má umelá inteligencia svoje nezastupiteľné miesto, keďže sa využíva aj na úrovni tých útočníkov, ktorí využívajú umelú inteligenciu, aby útoky boli naozaj automatizovanejšie, sofistikovanejšie a samozrejme aj na strane bezpečnosti vieme rôzne algoritmy a automatizácie používať na detekovanie tých útokov,“ podotkla Krahulecová.
Dodala, že firmy aj jednotlivci by mali klásť dôraz na prevenciu. Od používania silných hesiel, dvojfaktorovej autentifikácie a pravidelných aktualizácií softvéru až po dôsledné overovanie zdrojov informácií. „Nevyhnutnou súčasťou ochrany je aj interné vzdelávanie zamestnancov, jasne definované bezpečnostné smernice a priebežné monitorovanie hrozieb,“ dodala Krahulecová.
