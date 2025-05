Umelá inteligencia znižuje technickú latku pre kyberkriminalitu

Bratislava 12. mája (TASR) - Umelá inteligencia (AI) znížila technickú latku pre aktérov kybernetickej kriminality, ktorí v nej našli nástroje na zvýšenie vlastnej produktivity. Generovanie vierohodného obsahu pre kyberútoky je čoraz rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie. AI sa využíva pri širokej škále pokusov o podvody, od legitímnych aplikácií zneužívaných na škodlivé účely až po nástroje zamerané na podvody, ktoré používajú aktéri v kybernetickom podsvetí. Upozornil na to nový report Cyber Signals o kyberbezpečnosti od spoločnosti Microsoft.



„Nástroje AI dokážu skenovať a prehľadávať web, aby získali informácie o spoločnosti, čím pomáhajú útočníkom zostavovať podrobné profily zamestnancov alebo iných cieľov a vytvárať veľmi presvedčivé nástrahy sociálneho inžinierstva. V niektorých prípadoch lákajú obete do čoraz zložitejších podvodných schém pomocou falošných recenzií produktov a obchodov generovaných umelou inteligenciou, kde podvodníci vytvárajú celé webové stránky a značky e-shopu spolu s falošnou obchodnou históriou a referenciami zákazníkov. Pomocou deep fake, klonovania hlasu, podvodných e-mailov a autenticky vyzerajúcich falošných webových stránok sa aktéri hrozieb snažia v širšom meradle vyzerať legitímne,“ spresnila spoločnosť Microsoft.



Podvodné webové stránky elektronického obchodu možno vytvoriť za pár minút pomocou AI a ďalších nástrojov, ktoré si vyžadujú minimálne technické znalosti. Predtým trvalo aktérom hrozieb niekoľko dní alebo týždňov, kým vytvorili presvedčivé webové stránky. Tieto podvodné webové stránky často napodobňujú legitímne stránky, takže pre spotrebiteľov je náročné identifikovať ich ako falošné.



Pomocou opisov produktov, obrázkov a recenzií zákazníkov generovaných umelou inteligenciou sú zákazníci podvedení, že komunikujú s pravým obchodníkom, čím sa zneužíva dôvera spotrebiteľov v známe značky.



Chatboty zákazníckych služieb poháňané umelou inteligenciou pridávajú ďalšiu vrstvu podvodu tým, že presvedčivo komunikujú so zákazníkmi. Tieto roboty môžu oddialiť vymáhanie platieb tým, že zdržujú zákazníkov skriptovanými ospravedlneniami a manipulujú sťažnosti pomocou odpovedí generovaných umelou inteligenciou, vďaka ktorým podvodné stránky vyzerajú profesionálne.



Podvodníci často požadujú osobné údaje, ako sú životopisy alebo dokonca údaje o bankovom účte, pod zámienkou overenia informácií žiadateľa. Nevyžiadané SMS a e-mailové správy ponúkajúce pracovné príležitosti, ktoré sľubujú vysokú mzdu za minimálnu kvalifikáciu, sú zvyčajne indikátorom podvodu.



Pracovné ponuky, ktoré zahŕňajú žiadosti o platbu, ponuky, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé, nevyžiadané ponuky práce alebo žiadosti o pohovor prostredníctvom SMS a nedostatok formálnych komunikačných platforiem, to všetko môže byť indikátorom podvodu.