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Umelú inteligenciu v 2. štvrťroku využívalo 42 % poľských firiem
V minulom roku podľa správy NBP o podnikovom sektore rozšírilo využívanie AI 29 poľských firiem.
Autor TASR
Varšava 20. júla (TASR) - Umelú inteligenciu (AI) využívalo v druhom štvrťroku 42 % poľských spoločností, čo predstavuje výrazný nárast z úrovne 14 % na konci roka 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje poľskej centrálnej banky (NBP).
V minulom roku podľa správy NBP o podnikovom sektore rozšírilo využívanie AI 29 poľských firiem. V službách v roku 2025 zaviedlo nové nástroje 46 % podnikov, zatiaľ čo v stavebníctve a maloobchode to bolo zhodne po 38 %. Rozsah nasadenia AI súvisí aj s veľkosťou spoločností, pričom ju využíva 59 % veľkých firiem, 43 % stredne veľkých podnikov a 28 % mikropodnikov. Zavádzanie AI zatiaľ nemalo významnejší vplyv na zamestnanosť. Iba 1 % spoločností v prieskume NBP uviedlo, že vďaka jej intenzívnejšiemu využitiu mohlo znížiť počet zamestnancov.
Veľký podiel spoločností (35 %) ešte nezačal analyzovať možnosti, ktoré ponúka AI. Pomerne početná skupina firiem (19 %) zatiaľ nedokázala identifikovať spôsoby, ako efektívne využiť AI vo svojom podnikaní.
V minulom roku podľa správy NBP o podnikovom sektore rozšírilo využívanie AI 29 poľských firiem. V službách v roku 2025 zaviedlo nové nástroje 46 % podnikov, zatiaľ čo v stavebníctve a maloobchode to bolo zhodne po 38 %. Rozsah nasadenia AI súvisí aj s veľkosťou spoločností, pričom ju využíva 59 % veľkých firiem, 43 % stredne veľkých podnikov a 28 % mikropodnikov. Zavádzanie AI zatiaľ nemalo významnejší vplyv na zamestnanosť. Iba 1 % spoločností v prieskume NBP uviedlo, že vďaka jej intenzívnejšiemu využitiu mohlo znížiť počet zamestnancov.
Veľký podiel spoločností (35 %) ešte nezačal analyzovať možnosti, ktoré ponúka AI. Pomerne početná skupina firiem (19 %) zatiaľ nedokázala identifikovať spôsoby, ako efektívne využiť AI vo svojom podnikaní.