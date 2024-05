Umelú inteligenciu využíva v práci 75 % znalostných pracovníkov

Bratislava 24. mája (TASR) - Umelú inteligenciu (AI) v práci využíva v súčasnosti 75 % znalostných pracovníkov. Za uplynulý polrok sa jej používanie takmer zdvojnásobilo. Lídri ju vidia ako rozhodujúcu pre udržanie konkurencieschopnosti, avšak 60 % z nich tvrdí, že ich spoločnosti chýba plán na jej implementáciu. Vyplýva to z Indexu pracovných trendov 2024, ktorý vydala spoločnosť Microsoft a sociálna sieť LinkedIn.



Zamestnanci tvrdia, že AI im šetrí čas, zvyšuje kreativitu a umožňuje sa sústrediť na najdôležitejšiu prácu. Do zamestnania prináša svoje vlastné nástroje 78 % používateľov AI, čím však podľa Microsoftu môžu ohrozovať firemné údaje.



Z indexu vyplýva, že 55 % lídrov má obavy z nedostatku talentov na obsadenie pozícií. Najväčší tlak pritom cítia lídri v oblasti kybernetickej bezpečnosti, inžinierstva a kreatívneho dizajnu. "Takmer polovica z nich na celom svete uvažuje o zmene práce v nasledujúcom roku. Ide o historické maximum od veľkej reorganizácie v roku 2021," dodala spoločnosť.



Hoci 66 % lídrov by nezamestnalo niekoho bez zručností v oblasti AI, iba 39 % používateľov absolvovalo školenie v tejto oblasti u svojej spoločnosti a len 25 % spoločností očakáva, že ho tento rok ponúkne.



"Vo výskume sa objavili štyri typy používateľov AI, od skeptikov, ktorí zriedka používajú AI, až po pokročilých používateľov, ktorí ju používajú vo veľkej miere. V porovnaní so skeptikmi pokročilí používatelia AI zásadným spôsobom preorientovali svoje pracovné dni, prehodnotili obchodné procesy a ušetrili viac ako 30 minút denne," uzavrela spoločnosť.