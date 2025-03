ÚMS a minister dopravy rokovali o zlom stave mostov

Banská Bystrica 10. marca (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) eviduje na území svojich členských miest zhruba 560 mostov, z ktorých 36 percent je v zlom, veľmi zlom až havarijnom stave. Situácia je alarmujúca. Informovali o tom v pondelok v Banskej Bystrici viceprezident ÚMS a primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko a primátor členského mesta Veľký Krtíš Dalibor Surkoš, ktorí sa stretli s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD). Rokovali spolu o možnostiach financovania ich opráv a rekonštrukcie.



"Mnohé z týchto mostov nie sú zaradené v majetku miest, nemajú vlastníka, chýba k nim projektová dokumentácia a preberacie protokoly. Niektoré z nich slúžia ako zjazdy z rýchlostných ciest, diaľnic alebo sú to privádzače na rýchlostné cesty. Je preto potrebné revidovať vlastnícke vzťahy mostov a jednoznačne určiť vlastníka," upozornil Nosko.



Ráž zdôraznil, že premiér a vláda vrátane ministerstva dopravy si veľmi dobre uvedomuje stav mostov na Slovensku. Hoci nie je možné, aby rezort dopravy suploval samosprávy, "nedá sa pred týmto problémom privierať oči a tváriť sa, že sa nás to vôbec netýka". Spúšťajú projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt) na opravu, výstavbu a prevádzku vybraných mostov na cestách prvej triedy. Štúdia uskutočniteľnosti plánovaného PPP projektu už čoskoro ukáže, koľko mostov sa dá do neho zaradiť, akým spôsobom by sa mali zrekonštruovať, či je plošná obnova mostov na týchto cestách výhodná a určí potrebný finančný rozsah.



"Ponúkame pomocnú ruku. To, čo môžeme urobiť my je, že ak sa ukáže, že tento pilotný PPP projekt je životaschopný, ponúkneme prípravu PPP projektov samosprávam, aby si to vedeli zafinancovať z cudzích zdrojov," konštatoval Ráž.



Podľa Surkoša sú rozpočty samospráv napnuté už teraz a ledva dokážu pokryť ich základné potreby. Opravy mostov sú nákladné a aj na splácanie peňazí by bolo potrebné zvýšiť prílev financií do ich rozpočtov, a teda zmeniť ich financovanie. Jednou z možností je zvýšiť podielové dane.



Nosko s ministrom rozoberali tiež problém nového mosta ponad rýchlostnú cestu R1 v banskobystrickej časti Kremnička. Starý museli zbúrať vlani v septembri pre jeho havarijný stav. Mesto pokračuje v príprave projektu nového mosta, návrhy riešenia sa pohybujú v sumách od päť do deväť miliónov eur. Projekt pre stavebné povolenie by mal byť hotový do septembra 2025 a ambíciou je začať ho stavať začiatkom budúceho roka. Podľa Ráža by bolo legitímne ho zaradiť ako vyvolanú investíciu.