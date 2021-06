ÚMS apeluje na efektívnu komunikáciu a zrozumiteľnú očkovaciu kampaň

Bratislava 22. júna (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) apeluje na efektívnejšiu a progresívnejšiu komunikáciu a zrozumiteľnú očkovaciu kampaň proti ochoreniu COVID-19 zo strany vlády SR. Mestá zároveň deklarujú pripravenosť zapojiť sa do aktivít, ktoré majú predísť tretej vlne pandémie. Zhodli sa na tom v utorok zástupcovia členských miest na prezídiu únie. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



"Prioritou primátorov je ochrana zdravia a života našich obyvateľov. Podľa aktuálnych informácií od odborníkov to vyzerá tak, že sa musíme pripraviť na opätovné zhoršenie situácie. Preto by sme mali vyvinúť maximálne úsilie v tom, aby sme dosiahli čo najvyššiu mieru zaočkovania a znížili tým riziko, že sa zopakuje podobný scenár ako minulý rok," skonštatoval prezident ÚMS Richard Rybníček.



Mestá sú podľa únie pripravené využiť regionálne médiá na podporu komunikácie očkovacej kampane. Upozorňujú však, že na to, aby bola táto snaha samospráv efektívna, potrebujú mať aktuálne a jednotné informácie, čo a ako komunikovať. Únia preto požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR o dodanie potrebných informácií, ktoré môžu mestá využiť na podporu očkovacej kampane na regionálnej úrovni.



Únia tiež požiada splnomocnenkyňu vlády pre rómske komunity, aby sa so zástupcami ÚMS zúčastňovala na zasadnutí ústredného krízového štábu, "keďže obyvatelia rómskych osád patria stále medzi rizikovú cieľovú skupinu s mimoriadne nízkou zaočkovanosťou." Únia bude svoj postup v očkovacej kampani koordinovať aj so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).