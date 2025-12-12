< sekcia Ekonomika
Únia miest: Dáta pre energopomoc ukázali neporiadok
ÚMS preto žiada štát o systémovú nápravu a férovejšie nastavenie financovania samospráv, aby peniaze išli tam, kde ľudia aj reálne žijú.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Aktuálne dáta pre energopomoc ukázali neporiadok v štáte v evidencii trvalých pobytov obyvateľov Slovenska. V mnohých mestách totiž žije veľký počet ľudí, ktorí majú trvalý pobyt uvedený niekde inde, pričom využívajú služby iného miesta, a to od infraštruktúry až po školstvo a sociálne služby. O stanovisku Únie miest Slovenska (ÚMS) k týmto dátam informovala jej hovorkyňa Daniela Piršelová.
„Dôsledkom je, že mestá prichádzajú o príjmy z podielových daní, pretože financovanie samospráv sa viaže na miesto trvalého pobytu, nie na skutočné miesto života ľudí. To deformuje mestské rozpočty a oslabuje schopnosť samospráv zabezpečiť kvalitné verejné služby, “ uviedol primátor členského mesta ÚMS Veľký Krtíš Dalibor Surkoš.
ÚMS preto žiada štát o systémovú nápravu a férovejšie nastavenie financovania samospráv, aby peniaze išli tam, kde ľudia aj reálne žijú. Zároveň je únia pripravená na spoluprácu pri nastavovaní konkrétnych riešení.
„Dôsledkom je, že mestá prichádzajú o príjmy z podielových daní, pretože financovanie samospráv sa viaže na miesto trvalého pobytu, nie na skutočné miesto života ľudí. To deformuje mestské rozpočty a oslabuje schopnosť samospráv zabezpečiť kvalitné verejné služby, “ uviedol primátor členského mesta ÚMS Veľký Krtíš Dalibor Surkoš.
ÚMS preto žiada štát o systémovú nápravu a férovejšie nastavenie financovania samospráv, aby peniaze išli tam, kde ľudia aj reálne žijú. Zároveň je únia pripravená na spoluprácu pri nastavovaní konkrétnych riešení.