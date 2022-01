Únia miest Slovenska:Energetická chudoba sa dotýka čoraz viac Slovákov

Bratislava 28. januára (TASR) - Energetická chudoba sa dotýka čoraz viac obyvateľov, na Slovensku je táto téma tabu. Uviedla to Daniela Piršelová, hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy Únie miest Slovenska (ÚMS).



Kým v zahraničí je téma energetickej chudoby reálnou, zmapovanou agendou s možnosťami riešení, na Slovensku ide podľa nej ešte stále o tabu. Slovensko nemá ucelené dáta, kompetentný orgán, návrhy riešení, či dokonca ani jasnú definíciu energetickej chudoby.



Priblížila, že situáciu sa preto snažia iniciatívne riešiť organizácie, ktoré zbierajú informácie priamo z terénu a ponúkajú svoje skúsenosti z praxe. Samosprávy môžu hrať kľúčovú úlohu v riešení tejto problematiky vďaka znalosti obyvateľstva, bytového fondu a schopnosti zastupovať záujmy svojich občanov.



Podčiarkla, že vždy je povinnosťou zodpovedných nezabúdať na tých najzraniteľnejších. ÚMS preto zrealizovala interný prieskum vo svojich členských mestách, aké majú informácie a skúsenosti s riešením energetickej chudoby a následne, v spolupráci so Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov, iniciovala prvý vzdelávací online workshop - Energie v domácnosti - ako si poradiť s problematikou energetickej chudoby.



"Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k riešeniu problematiky energetickej chudoby na Slovensku. Doteraz však neexistuje žiadna jasná definícia tohto pojmu, žiadne oficiálne návrhy riešení, podpory, či iniciatívy zo strany štátu. Pritom máme už existujúce riešenia a šikovných ľudí priamo v praxi, ktorí svojimi skúsenosťami dokážu celý prípravný proces urýchliť a zefektívniť. Bolo by prospešné, keby vláda našla vôľu spolupracovať a pohnúť sa od deklarácii k praxi zvlášť v dnešnej situácii, keď problém cien energie ohrozuje veľkú časť obyvateľov," povedala výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.



Podpora riešení zmeny klímy a klimatickej krízy z pozície samospráv je podľa Piršelovej jedna z troch hlavných priorít ÚMS, ktorú prezídium únie schválilo koncom roka 2020. Odvtedy ÚMS svojim členským mestám poskytuje maximálnu podporu aj v oblasti environmentálneho a klimatického vzdelávania. Iniciatívne mestá zapája do participácie na zelených projektoch, vzdelávacích programoch a workshopoch, ktoré pripravuje spolu so svojimi expertnými partnermi a partnerskými organizáciami.



Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska.