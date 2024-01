ÚMS: Financie za cudzincov, ktorí pracujú v SR, by vylepšili príjmy

Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Situácia v slovenských mestách je v rámci financovania z hľadiska ich budúcnosti napätá a možno aj neudržateľná. Konštatoval to vo štvrtok po 36. sneme Únie miest Slovenska (ÚMS) v Banskej Bystrici prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.



ÚMS rozumie, v akej situácii sa nachádza verejný rozpočet a že nie je jednoduché získať od vlády finančné zdroje, ktoré im chýbajú po rozhodnutiach predchádzajúcich vlád. Prichádza preto s návrhmi, ako môžu mestá získať príjmy do rozpočtov.



Jedným z nich je riešenie riadne zamestnaných cudzincov, ktorí majú na Slovensku prechodný, dočasný alebo tolerovaný pobyt. Ich počet sa zvyšuje, využívajú služby samospráv, ktoré však za tieto osoby nemajú žiadne finančné zdroje.



"Ide o ľudí zo zahraničia, ktorí pracujú napríklad v priemyselných parkoch a žijú v našich mestách. Aktuálne pracuje na Slovensku približne 110.000 cudzích štátnych príslušníkov. Je tu zhruba 40.000 obyvateľov z Ukrajiny, ktorí utiekli pred vojnou a majú u nás tolerovaný pobyt. Rokujeme s ministerstvom hospodárstva a financií, aby sme za týchto zamestnancov, ktorí sú tu legálne a pracujú, získavali finančné zdroje. My im poskytujeme služby, ale nedostávame na nich žiadne podielové dane," vysvetlil Rybníček.



Zástupcovia členských miest ÚMS sa tiež zhodli, že vylepšiť ich ekonomickú situáciu by pomohlo i spoločné verejné obstarávanie elektriny, plynu a tovarov, kde to má zmysel.



"Chceme pomocou napríklad umelej inteligencie a ďalších technológií identifikovať dane z nehnuteľností, ktoré sú na území miest a za ktoré nedostávame peniaze. Sú to stavby, o ktorých nevieme alebo sa za ne neplatí. Takto by sme mohli získať dane a dodatočne až päť rokov dozadu," konštatoval Rybníček.



Medzi priority ÚMS, ktorá zastupuje 24 členských miest s 1,3 milióna obyvateľov a ktorá oslavuje 30. výročie svojho vzniku, patrí aj bezpečnosť v mestách, najmä drobná kriminalita. Začína byť problematická a v súčasnosti sa s ňou borí najmä Bratislava či Poprad.



"Štátna polícia je poddimenzovaná a my s obecnými políciami nebudeme schopní riešiť a zabezpečovať všetko, s čím sa na nás občania obracajú. Na budúci týždeň nás čaká rokovanie na ministerstve vnútra, keďže situácia sa stáva neúnosnou," dodal prezident únie.



ÚMS považuje za dôležité spoločne rokovať so Združením miest a obcí Slovenska a združením samosprávnych krajov SK8 o zmene financovania územnej samosprávy.