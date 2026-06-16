< sekcia Ekonomika
ÚMS: Financovanie sociálnych služieb musí zohľadniť minimálnu mzdu
ÚMS dlhodobo požaduje, aby príspevky štátu zohľadňovali minimálnu mzdu určenú štátom pre aktuálny rok.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Reforma financovania sociálnych služieb musí byť podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) nastavená tak, aby mestám nevytvárala ďalší neprimeraný tlak na rozpočty. Viceprezident ÚMS Ján Nosko preto listom požiadal ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) o prijatie opatrení pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2027. Príspevky štátu by mali podľa únie zohľadňovať minimálnu mzdu pre aktuálny rok. Ministerstvo práce v reakcii pripomenulo, že reforma bola prijatá v širokom sociálnom dialógu, vrátane dohody na príspevku štátu a spôsobe jeho valorizácie.
„ÚMS vníma reformu financovania sociálnych služieb ako dôležitý krok k sprehľadneniu systému a k posilneniu domácej, terénnej a komunitnej starostlivosti. Z pohľadu miest je však rozhodujúce, aby nový systém vstupoval do účinnosti s finančnými parametrami, ktoré budú zodpovedať reálnym nákladom očakávaným v roku 2027,“ uviedla hovorkyňa únie Daniela Piršelová.
„Za najkritickejšie považujeme personálne zabezpečenie sociálnych služieb. Už dnes v tejto oblasti chýba dostatok zamestnancov a mestá sú nútené dofinancovávať služby zo svojich rozpočtov. Ak štátom nastavené príspevky nebudú zohľadňovať reálne náklady, vrátane minimálnej mzdy platnej pre rok 2027, môže to v súčasnej finančnej situácii samospráv viesť k obmedzovaniu poskytovania sociálnych služieb,“ upozornil Nosko.
ÚMS dlhodobo požaduje, aby príspevky štátu zohľadňovali minimálnu mzdu určenú štátom pre aktuálny rok. Súčasný systém valorizácie túto skutočnosť dostatočne nereflektuje, čím vytvára výrazný tlak na rozpočty samospráv. „ÚMS preto žiada, aby boli pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 prijaté opatrenia, ktoré budú reflektovať minimálnu mzdu platnú pre budúci rok a zároveň nastavia transparentný mechanizmus valorizácie aj pre ďalšie roky fungovania systému,“ priblížila Piršelová.
Túto požiadavku bude ÚMS presadzovať aj pri rokovaniach s Ministerstvom financií (MF) SR o príprave štátneho rozpočtu na rok 2027. Zároveň deklaruje pripravenosť podporiť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pri rokovaniach o rozpočte rezortu na budúci rok tak, aby financovanie sociálnych služieb zodpovedalo reálnym potrebám miest a ich obyvateľov.
„Reforma financovania sociálnych služieb bola prijatá v širokom sociálnom dialógu so všetkými partnermi v tejto oblasti. Okrem parametrov reformy vznikla dohoda aj na výške príspevku na pomoc pri odkázanosti od 1. 1. 2027. Stanovený bol na základe rovnakého mechanizmu, ktorý sa dlhodobo využíval pri valorizácii príspevku na opatrovanie, teda vychádza sa z výšky čistej minimálnej mzdy za predchádzajúci rok. Zároveň sa dohodlo, že tento valorizačný mechanizmus bude uplatňovaný pri zvyšovaní príspevku na pomoc pri odkázanosti aj v ďalších rokoch. Pevne veríme, že dohody a podané ruky za okrúhlym stolom platia,“ uviedlo v reakcie MPSVR.
„ÚMS vníma reformu financovania sociálnych služieb ako dôležitý krok k sprehľadneniu systému a k posilneniu domácej, terénnej a komunitnej starostlivosti. Z pohľadu miest je však rozhodujúce, aby nový systém vstupoval do účinnosti s finančnými parametrami, ktoré budú zodpovedať reálnym nákladom očakávaným v roku 2027,“ uviedla hovorkyňa únie Daniela Piršelová.
„Za najkritickejšie považujeme personálne zabezpečenie sociálnych služieb. Už dnes v tejto oblasti chýba dostatok zamestnancov a mestá sú nútené dofinancovávať služby zo svojich rozpočtov. Ak štátom nastavené príspevky nebudú zohľadňovať reálne náklady, vrátane minimálnej mzdy platnej pre rok 2027, môže to v súčasnej finančnej situácii samospráv viesť k obmedzovaniu poskytovania sociálnych služieb,“ upozornil Nosko.
ÚMS dlhodobo požaduje, aby príspevky štátu zohľadňovali minimálnu mzdu určenú štátom pre aktuálny rok. Súčasný systém valorizácie túto skutočnosť dostatočne nereflektuje, čím vytvára výrazný tlak na rozpočty samospráv. „ÚMS preto žiada, aby boli pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 prijaté opatrenia, ktoré budú reflektovať minimálnu mzdu platnú pre budúci rok a zároveň nastavia transparentný mechanizmus valorizácie aj pre ďalšie roky fungovania systému,“ priblížila Piršelová.
Túto požiadavku bude ÚMS presadzovať aj pri rokovaniach s Ministerstvom financií (MF) SR o príprave štátneho rozpočtu na rok 2027. Zároveň deklaruje pripravenosť podporiť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pri rokovaniach o rozpočte rezortu na budúci rok tak, aby financovanie sociálnych služieb zodpovedalo reálnym potrebám miest a ich obyvateľov.
„Reforma financovania sociálnych služieb bola prijatá v širokom sociálnom dialógu so všetkými partnermi v tejto oblasti. Okrem parametrov reformy vznikla dohoda aj na výške príspevku na pomoc pri odkázanosti od 1. 1. 2027. Stanovený bol na základe rovnakého mechanizmu, ktorý sa dlhodobo využíval pri valorizácii príspevku na opatrovanie, teda vychádza sa z výšky čistej minimálnej mzdy za predchádzajúci rok. Zároveň sa dohodlo, že tento valorizačný mechanizmus bude uplatňovaný pri zvyšovaní príspevku na pomoc pri odkázanosti aj v ďalších rokoch. Pevne veríme, že dohody a podané ruky za okrúhlym stolom platia,“ uviedlo v reakcie MPSVR.