ÚMS: INEKO potvrdilo zhoršujúcu sa ekonomickú kondíciu miest a VÚC

Bratislava 13. októbra (TASR) - Výsledky analýzy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) týkajúce sa hospodárenia samospráv potvrdili to, na čo Únia miest Slovenska (ÚMS) dlhodobo upozorňuje nielen predstaviteľov vlády SR, ale aj poslancov Národnej rady (NR) SR. Strešná organizácia mestských samospráv to uviedla v reakcii na zhoršujúcu sa ekonomickú kondíciu miest a vyšších územných celkov (VÚC).



ÚMS zároveň upozornila, že dôvodom zhoršenia nie je iba vplyv koronakrízy, ale aj legislatívne zmeny a zásahy do systému financovania zo strany vlády a parlamentu a najmä neschopnosť prispôsobiť parametre financovania miest novým rámcovým podmienkam.



"Prognózy ukazujú, že ak nezmení centrálna vláda SR a poslanci NR SR postoj voči mestám, je ľahko možné, že sa ocitnú v problémoch s výrazným vplyvom na kvalitu života ich obyvateľov. A to ešte viac zvýši nedôveru občanov voči politikom a zvýši mieru ohrozenia demokracie na Slovensku," uviedla výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.



Tlmočila takisto obavy miest z verejne komunikovaných informácií o ďalšom zvyšovaní daňového bonusu, kritizovala odmietanie diskusie o úpravách financovania územnej samosprávy i iluzórne predstavy centrálnej vlády o tom, že prostriedkom, ako zvládnuť súčasnú ekonomickú situáciu, je predovšetkým šetrenie samospráv.



V stredu (12. 10.) zverejnená analýza INEKO poukázala na zhoršujúcu sa finančnú kondíciu miest a samosprávnych krajov. Poukazuje konkrétne na pokles prebytkov i narastajúce dlhy a záväzky, ktoré neboli uhradené načas.