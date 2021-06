Bratislava 25. júna (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) zaslala list predsedovi vlády SR. Mestá nechcú byť vynechané z implementácie Plánu obnovy. Informovala o tom hovorkyňa únie Daniela Piršelová.



ÚMS podľa nej víta, že Európska komisia schválila Plán obnovy a odolnosti Slovenska. Ide o dôležitú etapu v procese využitia prostriedkov vo výške 6,3 miliardy eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF).



Podčiarkla, že ÚMS považuje teraz za kľúčové, ako budú schválené priority Slovenska implementované v praxi, a preto požaduje, aby boli do implementačnej štruktúry zapojení zástupcovia samosprávy a experti z mimovládneho sektora.



ÚMS je podľa Piršelovej presvedčená, že je potrebné, aby mali mestá a organizácie možnosť podieľať sa na príprave reforiem, ovplyvniť efektívne využívanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý má pomôcť zotaviť ekonomiku po celosvetovej pandémii a zároveň má pomôcť k urýchleniu zelenej transformácie a k urgentnému prechodu k nízkouhlíkovému hospodárstvu.



Napriek tomu, že sa v aktuálnom návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, podľa ktorého sa bude plán obnovy uskutočňovať, nevyskytuje ani zmienka o zapojení občianskych organizácií, samospráv a ďalších subjektov, ÚMS zaslala list predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi (OĽANO), v ktorom apeluje na to, aby vláda neignorovala samosprávy a zástupcov a odborníkov z tretieho sektora, využila ich odborný potenciál a zapojila ich do implementácie Plánu obnovy. Aj v tomto procese je podľa únie úloha organizácií tretieho sektora a samospráv nezastupiteľná.



Dodala, že ÚMS bude podporovať všetky iniciatívy, ktoré povedú k efektívnemu zmysluplnému využitiu prostriedkov Plánu obnovy v spojení s využitím prostriedkov nového programového obdobia na roky 2021 až 2027 pre riešenie kľúčových problémov Slovenska.



Doplnila, že ÚMS obhajuje záujmy 60 členských miest, ktoré zastupujú takmer dva milióny obyvateľov Slovenska.