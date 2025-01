ÚMS: Nastavenie financovania samospráv neodráža súčasné potreby

Bratislava 31. januára (TASR) - Nastavenie financovania samospráv na Slovensku neodráža súčasný stav a situáciu. Nariadenie vlády o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve je neaktuálne a nezohľadňuje novodobé problémy samospráv. Upozornili na to v piatok zástupcovia Únie miest Slovenska (ÚMS).



Pri výpočte financií určených samosprávam sa aj v súčasnosti podľa únie zohľadňuje napríklad nadmorská výška jednotlivých miest. To malo v minulosti reflektovať potrebu pridelenia vyšších finančných prostriedkov pre vyššie položené miesta, ktoré mali zvýšené výdavky z dôvodu zimy a chladného počasia. V súčasnosti je to podľa výkonnej viceprezidentky ÚMS Jany Červenákovej presne naopak, pričom mestá evidujú zvýšené výdavky pre rastúce teploty.



Za problematické pri výpočte považuje aj zohľadnenie počtu obyvateľov nad 62 rokov, ktoré má nízku váhu napriek tomu, že Slovensko v súčasnosti čelí starnutiu populácie. To je dôvod, prečo by mala byť táto zložka viac zohľadnená pri výpočte, doplnila Červenáková.



Zmena financovania by podľa nej priniesla výrazne pozitívne zmeny pri správe samospráv a celkovom fungovaní štátu. Viceprezidentka ÚMS v tejto súvislosti opätovne apelovala na potrebu decentralizácie a zvýšenia autonómie samospráv. Rozšírenie kompetencií samospráv by podľa únie prinieslo väčšiu flexibilitu, stabilné a predvídateľné financovanie.