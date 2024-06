ÚMS nesúhlasí s financovaním materských škôl a riešením podpory

Bratislava 10. júna (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s reformou financovania materských škôl a aktuálnym riešením podpory cudzincov v mestách. Veľkým problémom je aj financovanie samospráv. Tento stav je podľa nej neudržateľný a vládu vyzvala, aby urýchlene konala. V pondelok o tom po rokovaní Republikovej rady informovala ÚMS.



Aktuálny stav fungovania samospráv je podľa únie dlhodobo neudržateľný. Zdôraznila, že hlavným zdrojom financovania samospráv bola daň z príjmu fyzických osôb, ktorá skončila v máji tohto roka v mínuse približne 25 miliónov eur. Dôvodom bolo podľa únie finálne zúčtovanie uplatnenia daňového bonusu pre živnostníkov a zamestnancov. Ak by v máji samosprávy nedostali peniaze z dane z príjmu právnických osôb vo výške 157.697 eur, na ich účtoch by podľa ÚMS svietila nula.



"To, čo bolo zo strany rezortu financií prezentované ako veľká pomoc, dopadlo ako psia povinnosť štátu neobrať samosprávy o minimálny zdroj príjmov. Oceňujeme, že Ministerstvo financií (MF) SR s nami komunikuje aspoň na úrovni štátnych tajomníkov, no naďalej budeme žiadať pána ministra o rokovanie a prijatie zásadného riešenia," uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.



Dodal, že naďalej však žiadajú, aby sa vláda jasne vyjadrila, ako majú samosprávy zvládnuť aktuálnu finančnú situáciu, kedy sa v mestách rozpadávajú tohtoročné rozpočty a ohrozené sú aj rozpočty pre rok 2025.



ÚMS upozornila, že táto situácia je vyvolaná dlhodobým neriešením systémovej zmeny vo financovaní samospráv. Preto pripravila komplexnú zmenu financovania samosprávy a je pripravená diskutovať o nej s rezortom financií.



Nesúhlas vyjadrila ÚMS aj s aktuálnym návrhom zákona o financovaní materských škôl. Ministerstvo financií vyzvala, aby reformu prepracovala. Materské školy sú pod kompetenciou samospráv, po reforme však budú financované štátom, ktorý podľa únie zoberie samosprávam časť podielových daní určený pre aktuálny počet detí. Mestá tak podľa nej prídu o peniaze natrvalo.



Únia vníma tiež zásadné rozdiely pri financovaní súkromných a obecných materských škôl. Súkromné školy sa podľa nej nemusia zaoberať niektorými povinnosťami, pretože tie za nich riešia obecné školy, no s tým sú spojené vyššie finančné náklady. Doplnila, že súkromné materské školy sú viac zvýhodňované, pričom obecné materské školy si často musia na svoju prevádzku hľadať iné zdroje financovania.



Zástupcovia únie vyzvali tiež vládu, aby urýchlene riešila aj financovanie služieb samospráv poskytovaných cudzincom s dlhodobým pobytom na Slovensku. Podčiarkla, že rast počtu ekonomicky aktívnych cudzincov je pre hospodársky rozvoj Slovenska nevyhnutnosťou. K 31. decembru 2023 ich počet vzrástol na 311.406. V období rokov 2004 až 2023 tento počet stúpol takmer jedenásťnásobne. Práve preto považuje únia za nevyhnutné, aby podpora cudzincov nebola financovaná na úkor obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v mestách a obciach.