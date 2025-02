ÚMS odmieta návrh SaS na zmenu financovania miest cez daňový mix

Bratislava 18. februára (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) zásadne nesúhlasí s návrhom opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) na úpravu financovania miest zavedením daňového mixu, ktorý by znamenal návrat k systému podielov na viacerých daniach. Tento model fungoval na Slovensku do roku 2004, ale ukázal sa ako nespravodlivý a zvyšoval závislosť miest a obcí od rozhodnutí štátnej správy. Práve preto bol nahradený súčasným systémom, ktorý sa osvedčil, uviedla v utorok hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



Únia v tejto súvislosti vyzýva SaS na diskusiu s predstaviteľmi samospráv o skutočných riešeniach, ktoré posilnia finančnú stabilitu miest a ich schopnosť konkurovať v medzinárodnom prostredí. Predstava, že návrh SaS zabráni sporom medzi samosprávami a centrálnou vládou, je podľa ÚMS ilúziou. Problém spôsobený zavedením daňového bonusu je možné vyriešiť jednoduchou zákonnou úpravou, ktorá zaviaže štát kompenzovať samosprávam prechodný výpadok príjmov v dôsledku legislatívnych zmien.



"SaS sa týmto návrhom zaradila medzi subjekty, ktoré vedome či nevedome posilňujú centralizáciu a reguláciu miestnej samosprávy. O to väčšie prekvapenie vzbudzuje tento krok práve u strany, ktorá má v názve slovo sloboda a hlási sa k zásadám deregulácie. Namiesto posilnenia postavenia miest však jej návrh v skutočnosti zvyšuje ich závislosť od štátu, čím obmedzuje ich samosprávnu slobodu - jednu z najviac ohrozených slobôd na Slovensku," zhodnotil prezident ÚMS Richard Rybníček. To by malo podľa neho priamy negatívny vplyv na rozvoj krajiny a jej konkurencieschopnosť.



Návrh SaS podľa únie nerieši zásadné problémy miest. ÚMS k nim zaraďuje nedostatok celkových príjmov samospráv, nadmernú reguláciu miestnych príjmov, nespravodlivé prerozdeľovanie daňových výnosov medzi mestá a obce, nevhodný systém vyrovnávania regionálnych rozdielov zo strany štátu, ako aj nedostatok zdrojov na investičnú výstavbu.



Návrh na zmenu financovania samospráv predstavila SaS v pondelok (17. 2.) v rámci svojej vízie pre budúce programové vyhlásenie vlády vo viacerých oblastiach. "Daňový mix upravíme tak, aby obsahoval časť výnosu z troch základných veľkých daní. A to, daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb a daň z pridanej hodnoty, a to tak, aby nedochádzalo k antagonizmu medzi štátom a samosprávami. Výnos nastavíme tak, aby motivoval samosprávy k ekonomickej aktivite na ich území," ozrejmil poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda liberálov Marián Viskupič.