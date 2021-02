Mestá odmietli Holého návrh novely stavebného zákona

Bratislava 25. februára (TASR) – Návrh novely stavebnej legislatívy z dielne podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina) je pre mestá neprijateľný. Zhodli sa na tom všetky členské mestá Únie miest Slovenska (ÚMS) na štvrtkovom spoločnom online rokovaní. Zároveň požiadali Holého, aby zvážil a zmenil svoj slovník voči voleným predstaviteľom samosprávy. Samosprávy sú totiž podľa únie v tejto téme partnermi a nie terčom na "hlúpe útoky a obvinenia".



"Na základe výsledkov jeho práce a vyjadrení v súvislosti s novelou stavebného zákona je evidentné, že sa tejto téme nevenuje dostatočne, nerozumie jej a zároveň túto zložitú, odbornú tému podriaďuje svojmu politickému cieľu," informovala TASR hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Únia preto žiada vládu SR, aby túto agendu zverila späť do kompetencie ministerstva dopravy a výstavby, kde sú podľa nej kvalifikovaní odborníci, ktorí novú stavebnú legislatívu dokážu v spolupráci s ďalšími odborníkmi fundovane pripraviť.



Návrh novely stavebnej legislatívy z dielne Holého odmietlo v stredu (24. 2.) aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren označil návrh za zlý, nedokonalý a nebezpečný nezmysel. Myslí si, že ide o pokus ukradnúť kus štátu, legalizovať korupciu, sprivatizovať stavebné konanie a o snahu obmedziť práva samosprávam i občanom. Chren tvrdí, že ak by tento návrh písali developeri a finančné skupiny, nevyzeral by inak.



Holý na kritiku ZMOS-u reagoval tým, že označil viacerých predstaviteľov samosprávy za novodobých zemepánov a synonymum korupcie. Samosprávy obvinil, že ako stavebné úrady pri prenesenom výkone štátnej správy fatálne zlyhali. Dôsledkom zlyhania má byť nedostatok bytov a ich astronomické ceny.



Kritiku ZMOS označil za klamstvo a účelové zavádzanie. Z preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania sa v rukách samosprávy stal podľa neho stal v mnohých prípadoch "zdroj obrovskej korupcie a vydierania". Udržiavanie tohto stavu je podľa Holého pre vládu neprijateľné.