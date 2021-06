ÚMS: Plán obnovy nie je dar z EÚ, je to úver, ktorý budeme splácať

Bratislava 15. júna (TASR) – Slovensko čaká po dokončení Plánu obnovy a odolnosti, ktorý aktuálne posudzuje Európska komisia, ešte náročnejšia časť, a tou je dobre sa pripraviť na jeho implementáciu v praxi. Príprava strategických dokumentov a legislatívy zaostáva, čím sa dostávame pod časový tlak a môže sa ľahko stať, že tento balík peňazí nebude použitý tak, aby občania pocítili jeho spravodlivé a efektívne využite. Upozornila na to v utorok Únia miest Slovenska (ÚMS) s tým, že plán obnovy nie je dar z Európskej únie, je to úver, ktorý budeme musieť splácať.



Efektívne a zmysluplné využitie peňazí z plánu obnovy bude ovplyvňovať zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a nastavenie efektívnej implementačnej štruktúry, o ktorom bude na najbližšom zasadnutí rokovať vláda. „Všetko musí byť nastavené tak, aby sme jedným úkonom vyriešili čo najviac aktuálnych a existenčných problémov naraz. Komplikované nastavenie mechanizmov, koordinácia aktivít a komunikácia medzi rezortmi a relevantnými partnermi však stále zlyháva,“ zdôraznila výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.



ÚMS sa nepáči slabé zapojenie odbornej verejnosti do prípravy a implementácie plánu obnovy. Snahou mimovládnych organizácií bolo podľa únie dosiahnuť aj to, aby bola účasť samospráv, neziskového sektora, ale aj iných dôležitých hráčov zakomponovaná do procesu príprav a implementácie. „Zatiaľ sa však zdá, že kvalitnej participácii zostávajú dvere zatvorené,“ tvrdí ÚMS.



Príprava plánu obnovy slovenskou vládou prebiehala podľa únie neštandardne a bez riadnej komunikácie so samosprávami. ÚMS zaslala pripomienky k viacerým oblastiam. Za jednu z rozhodujúcich považuje inštitucionálnu zmenu, akou je reforma územnej samosprávy a miestnej verejnej správy či reforma financovania. Problémom je podľa ÚMS tiež chýbajúca regionálna energetická politika, ktorá by prispela k zníženiu emisií a pomohla k dosiahnutiu cieľa uhlíkovej neutrality.