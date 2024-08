ÚMS Podporuje výzvu KDH na dofinancovanie výpadku výnosu dane z príjmu

Bratislava 8. augusta (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje výzvu opozičného KDH na dofinancovanie tohtoročného výpadku výnosu dane z príjmu fyzických osôb (DPFO). Zároveň vyzýva politické strany, aby venovali pozornosť ohrozovaniu slobody miest cestou obmedzovania a centralizácie príjmov územnej samosprávy. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



ÚMS podľa nej dlhodobo vyzýva politické strany na riešenie podfinancovania územnej samosprávy, ale aj dlhodobé porušovanie zákonov nedostatočným financovaním preneseného výkonu štátnej správy. "Namiesto toho sme svedkami, že aj táto vládna koalícia pokračuje v snahách o obmedzovanie vlastných príjmov miest a naviac svojimi opatreniami a novými úlohami len zvyšuje ich výdavky," uviedla hovorkyňa.



Únia predložila minulej a súčasnej vládnej koalícii, ako aj politickým stranám námety na diskusiu o systémových opatreniach. Tie by podľa nej okrem poriadku v kompetenciách rozšírili zdroje financovania, ale aj vlastné príjmy samospráv. Taktiež by nastavili spravodlivejší systém vyrovnávania miestnych a regionálnych rozdielov.



"Musíme však konštatovať, že tieto snahy zostali bez akejkoľvek reakcie. Naopak, v posledných rokoch vládne koalície systematicky zasahujú do finančnej, organizačnej, personálnej, mzdovej, ale aj majetkovej nezávislosti miest s cieľom zvýšenia ich závislosti od centrálnej vlády," uzavrela hovorkyňa ÚMS.



Opozičné KDH vo štvrtok upozornilo, že samosprávam chýba 100 miliónov eur na zabezpečenie chodu bežných činností a služieb pre občana. Ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) preto vyzvali, aby našiel vhodný model, ako obciam a mestám chýbajúce peniaze zabezpečiť. Podľa KDH pomôcť by mohol daňový mix.