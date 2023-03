ÚMS: Poslanci pri legislatívnych návrhoch opäť obchádzajú samosprávy

Bratislava 21. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v trende predkladania neprediskutovaných legislatívnych návrhov, ktoré budú mať negatívny vplyv na samosprávy. Upozornila na to Únia miest Slovenska (ÚMS) v súvislosti s návrhom zákona, ktorý predložili poslanci Karol Galek (SaS) a Tomáš Šudík (OĽANO), týkajúcim sa noviel zákonov o tepelnej energetike a o regulácii v sieťových odvetviach.



"Obávame sa, že takto narýchlo pripravená a presadená novela bez diskusie s odborníkmi a dotknutými stranami naruší fungovanie v energetickom sektore. A tým, že neberie do úvahy vplyvy či perspektívy tohto odvetvia v kontexte kompetencií samospráv, môže pre ne predstavovať vážny problém," uviedla únia. Upozornila v tejto súvislosti i na to, že navrhovaná legislatíva nerešpektuje zákonné ustanovenia o správe Košíc a Bratislavy.



"Vyzývame predkladateľov, aby iniciovali oficiálne rokovanie so zástupcami miest a prioritne vytvorili priestor na diskusiu pred tým, ako sa bude o predmetných novelách zákona ďalej hlasovať v NR SR," zdôraznila ÚMS.



Samosprávne združenia už dlhodobo kritizujú prijímanie zákonov bez diskusie a zohľadnenia skúsenosti obcí a miest z aplikačnej praxe.