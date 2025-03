ÚMS reaguje na návrh na zníženie miestnych daní pre jednorodičov

Bratislava 24. marca (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) kritizovala návrh novely zákona o miestnych daniach opozičných poslancov z hnutia Progresívne Slovensko (PS), ktorý neponúka skutočné riešenie problémov pre jednorodičov. Tento návrh je podľa nich škodlivým zásahom do právomocí samospráv, ktoré v súčasnosti rozhodujú o udeľovaní výnimiek a oslobodení v rámci miestnych daní.



"Rešpektujeme snahu riešiť problémy jednorodičov, ale zásahy do daňovej politiky miest bez akejkoľvek diskusie s mestami sú neprijateľné. Tento návrh je nespravodlivý voči všetkým občanom miest, ktorí si svoje daňové povinnosti riadne plnia," uviedol prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.



Návrh opozičných poslancov z PS podľa neho nepomôže tým ľuďom, ktorým má, ale zoberie zdroje mestám, pričom tie ich vedia nasmerovať efektívne a spravodlivo tam, kde je to najviac potrebné. ÚMS negatívne zhodnotila spôsob, akým predkladatelia návrhu pristupujú k mestám na Slovensku, pričom podľa nich nechápu postaveniu miestnej samosprávy v ústavnom systéme Slovenska.



"Namiesto toho, aby sa poslanci zasadili za obmedzenie zbytočných zákonných výnimiek, podporili princíp subsidiarity a posilnili zodpovednosť miest za kvalitu života svojich obyvateľov, opäť predkladajú návrhy, ktoré túto zodpovednosť podrývajú," uzavrel Rybníček. Zároveň vyzval poslancov Národnej rady (NR) SR, aby tento návrh novely nepodporili.