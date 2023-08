ÚMS súhlasí s návrhom vládu na finančnú kompenzáciu cien energií

Bratislava 21. augusta (TASR) - Zástupcovia samospráv v piatok (18. 8.) rokovali s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom v súvislosti s kompenzáciami vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur. Vláda samosprávam 108 miliónov eur neposkytne. Ponúkla im však tri možnosti riešenia situácie, a to odpustenie tzv. covidových pôžičiek, vyplatenie 54 miliónov eur či prípadnú pomoc na individuálnej báze na základe ďalších dát. Únia miest Slovenska (ÚMS) s návrhom premiéra súhlasí. V pondelok o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



Mestá súhlasili aj s ďalším riešením vlády, a to s odpustením tzv. covidových pôžičiek. Návrhy boli odsúhlasené väčšinou primátorov členských miest ÚMS. "Verím, že od septembra budeme rokovať aj o ďalšej kľúčovej téme - o rozpočte na budúci rok. Zostavenie rozpočtu na rok 2024 je pre mestá alfou a omegou. Od neho závisí, či a ako dokážu zvládnuť nasledujúci náročný rok," uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.



Samosprávy rokovali najmä počas minulého mesiaca s viacerými ústavnými činiteľmi krajiny. Stretnutie mali aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou či premiérom Ódorom. Kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur samosprávam prisľúbila ešte bývalá vláda.



Premiér Ódor sa následne vyjadril, že samosprávy žiada o trpezlivosť do 15. augusta, odkazoval tak na hotovú polročnú správu o stave verejných financií. Ódor sa vyjadril, že po jej zhotovení môže nájsť riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo.



Hlavným argumentom nevyplatenia cien energií boli štvrtkové (17. 8.) dáta Ministerstva financií (MF) SR o hospodárení obcí a vyšších územných celkov (VÚC), podľa ktorých sa výsledok hospodárenia samospráv zlepšil o 153,8 milióna eur. Zároveň Ministerstvo financií SR zverejnilo správu o očakávanom skutočnom vývoji verejných financií za rok 2023. Z odhadov vyplýva, že verejné financie skončia so schodkom, ktorý je o približne 400 miliónov eur vyšší oproti rozpočtu schválenému koncom minulého roka.