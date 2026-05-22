ÚMS kritizuje Ficove výroky o dlhovej brzde
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Je neakceptovateľné, aby sa tak závažná téma, akou je výklad ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k mestám a obciam, riešila prostredníctvom spontánnych politických vyjadrení predsedu vlády bez akéhokoľvek odborného zdôvodnenia, transparentnosti a právnej istoty. Vyhlásil to v piatok prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček v reakcii na štvrtkové (21. 5.) vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Ako vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol Fico, právny názor vlády je, že v súčasnej situácii nemusí pripraviť vyrovnaný rozpočet a táto povinnosť sa netýka ani samospráv. „Ak sa pozriete na príslušný zákon, tak v tomto zákone sa okrem iného hovorí, že ak prekročia výdavky, ktoré musíme mať v súvislosti s naším členstvom v medzinárodných organizáciách, viac ako 3 percentá hrubého domáceho produktu (HDP), tak tieto sankcie sa nevzťahujú na vládu SR. Ja som v tom, že nebude treba meniť ústavu ani pokiaľ ide o samosprávu, pretože sa uplatňuje tento článok ústavného zákona,“ vyhlásil premiér.
Nepredvídateľnosť konania predsedu vlády začína podľa Rybníčka úplne spochybňovať serióznosť rokovaní, ktoré ÚMS v tejto veci viedla s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD) ako aj so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR a splnomocnencom vlády pre reformu verejnej správy Michalom Kaliňákom.
„Nie je možné, aby sa priamo volení predstavitelia miest a obcí na Slovensku riadili výlučne vyjadreniami jedného človeka - aj keď je ním predseda vlády Slovenskej republiky. Takýto spôsob vládnutia neprináša stabilitu ani dôveru, ale chaos, neistotu a oslabenie právneho štátu,“ konštatoval Rybníček.
Ak predseda vlády verejne tvrdí, že právny názor vlády je taký, že mestá a obce sa nemusia riadiť ústavným zákonom o dlhovej brzde, potom je podľa ÚMS legitímne žiadať odpovede na otázky, kto túto právnu analýzu vypracoval, či na základe akých argumentov vznikla.
„Ako ÚMS očakávame, že sa v krátkom čase k tejto otázke jasne a jednoznačne vyjadrí Ministerstvo financií SR a minister financií (Ladislav Kamenický), do ktorého kompetencie táto problematika nepochybne patrí. Slovensko nemôže fungovať na základe improvizovaných politických výrokov, ale na základe jasných pravidiel, právnych stanovísk a rešpektovania kompetencií jednotlivých inštitúcií štátu,“ dodal Rybníček.
