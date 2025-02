Únia miest vyzýva poslancov, aby prijali stavebnú legislatívu

Bratislava 4. februára (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) vyzýva poslancov parlamentu, aby prijali stavebnú legislatívu, ktorá je predložená v Národnej rade (NR) SR. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.



Ak by stavebná legislatíva nebola prijatá, mohol by podľa neho nastať od apríla kolaps vo vydávaní stavebných povolení. "Verím, že si to uvedomujú aj poslanci Národnej rady SR," podotkol. Na schválenie stavebnej legislatívy apelovalo v pondelok (3. 2.) aj Združenie miest a obcí Slovenska.



Cieľom vládneho návrhu nového stavebného zákona je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Legislatíva rieši aj problematiku tzv. čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe.



Zákonodarcovia by mali na aktuálnej schôdzi rokovať aj o ďalších predpisoch, ktoré je potrebné upraviť a zosúladiť v súvislosti s novým stavebným zákonom. Tieto zmeny musia nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, inak hrozia komplikácie. Parlament by mal preto úpravy prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.